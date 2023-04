Llega a San Patricio un moderno restaurante para el “gaming”

Our House The Wizard’s power glove, ribeye steak grass-fed con mantequilla de rosemary y ajo. (Dennis A Jones)

Los aficionados a los videojuegos estarán de pláceme en la nueva casa de los gamers, Our House Restaurant & Bar, que abrió recientemente en el centro comercial San Patricio Plaza en Guaynabo.

Y es que este restaurante temático desarrollado por el empresario Roberto Morales en colaboración con Ricardo “Mono” Román (capitán del Red Rooster Team), está inspirado en los videojuegos y en los deportes electrónicos, también llamados ciberdeportes o esport.

Por esto encontrará muchos de los platos con nombres de reconocidos juegos, tales como las Mario’s Flaming meatballs albóndigas Angus con salsa de tomates orgánicos; o el Minecraft Lava Pit que consiste en arroz al fogón; Metroid Flying Saucer tostones peseta; The Wizard’s power glove, ribeye steak grass-fed con mantequilla de rosemary y ajo; My Precious ensaladilla de calamares empanados; y The Magikarp Special, pescado mahi mahi con una salsa barbacoa ahumada, inspirado en Pokémon.

El menú diseñado por el chef José Cintrón, pone a disposición del comensal, aperitivos, carnes, pollo, pescado, arroces que varían por día, postres y cócteles.

La coctelería también toma como pie forzado el tema de los videojuegos.

Uno de los cócteles que se perfila entre los favoritos es Take The Poison, inspirado en “Mono”. Este es a base de ginebra y lavanda.

“Mono” Román se ha destacado en diversos campeonatos del mundo del gaming. Recientemente en Japón se posicionó en el competitivo torneo “The Evolution Championship Series”, también conocido como EVO, un evento anual de deportes electrónicos que se centra exclusivamente en los juegos de lucha.

Our House El espacio cuenta con una moderna sala con pantalla gigante y un cuarto especializado con lo último en tecnología para aprender más del gaming. (Dennis A Jones)

Otros de los cócteles más llamativos son: Reptile Mezcarita, una margarita con el mezcal artesanal Montelobos y el Tarnished Mule, una refrescante versión del moscow mule hecho con vodka Reyka y ginger beer.

El espacio se distribuye entre un amplio salón comedor con un área de barra (con mesas altas), una sala de encuentros con una pantalla gigante, y un cuarto especializado con lo último en tecnología para los interesados en aprender más sobre las disciplinas relacionadas a la industria del gaming.

El moderno restaurante se presta también para disfrutar de juegos deportivos y reunirse con amigos y familiares, en una atmósfera segura y divertida para todos los miembros del hogar.

Our House Restaurant & Bar está ubicado en el segundo nivel, antiguo local de Macaroni and Grill.