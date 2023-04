Señora de las cuatro décadas, ¿qué tomar para el envejecimiento?

Si eres una señora de las cuatro décadas, como dice el reconocido Ricardo Arjona, debes tener en cuenta que es importante cuidarte para evitar el envejecimiento de la piel o, en realidad, a fin de que la vejez no llegue a notarse.

Y es que para continuar viéndote freso, jovial, menos de la edad que tienes, resulta vital cuidar el cutis, el cuerpo, el organismo en general y conseguir colágeno de manera natural.

Sobre todo, en este tiempo donde cada día más mujeres aman cuidarse, tomar diversas vitaminas que llenan de energía, bienestar, plenitud en todos los sentidos al pasar los 40 o estar en tal época.

Señora de las cuatro décadas, ¡es hora de vitaminas!

Las mujeres de 40 años o más deben tomar vitaminas u obtenerlas por medio de productos de cuidado para la piel. “Además de consumirlas en alimentos como las frutas o verduras, tenemos que usarlas directamente sobre el rostro en cremas o sueros para aprovechar sus beneficios y obtener colágeno natural”, reseñó el portal Panorama.

Vitamina E. Aparte de ayudar con la irritación de la piel, reducir la hinchazón, por sus propiedades antiinflamatorias, estimula la producción de colágeno, resulta antioxidante.

Igualmente, “es un excelente hidratante natural, por lo que rellena y rejuvenece pieles de más de 40 años en poco tiempo. Existen un sinfín de cremas que contienen este poderoso ingrediente y también lo puedes aplicar en el resto del cuerpo”.

Sin embargo, “antes de ponerte cualquiera de estas sustancias, debes realizar una prueba de alergias o consultar con un especialista para evitar daños” en todos los sentidos.

Vitamina C. No solo la vitamina E es beneficiosa para la señora de las cuatro décadas, igual de importancia tiene la vitamina C. “Es un poderoso antioxidante que protege la piel del daño causado por el Sol y otros agentes ambientales. Asimismo, estimula la producción de colágeno, lo que significa que hará que el cutis esté más firme y terso”, en óptimas condiciones.

De acuerdo con especialistas, “hay que aplicar diariamente tanto en la mañana como en la noche, pero si ese mismo día te toca usar retinol, entonces, es mejor suspender en esa ocasión la aplicación, pues son dos vitaminas que no se deben mezclar”.

¿Cómo ayuda la vitamina A?

Por si no lo sabías, las células de la piel se pueden renovar con la vitamina A. “Lo que ayuda a reducir las arrugas y manchas oscuras que suelen aparecer con la edad. La puedes encontrar con mayor frecuencia en el supermercado o la farmacia como retinol”.

Según el mismo portal, se recomienda “usar por la noche, cada tercer día o dos veces a la semana y después de haber aplicado una crema o suero hidratante, pues es un producto que puede causar irritación”, si no se toma precaución.