Por estas razones no deberías ser amigo de tu ex, según la psicología

Cuando una relación romántica termina, puede ser tentador intentar mantener una amistad con tu ex. Después de todo, tal vez tengan cosas en común y hayan compartido momentos significativos. Sin embargo, la psicología sugiere que mantener una amistad con un ex puede ser perjudicial para tu salud mental y emocional.

Aquí hay algunas razones por las que no debes ser amigo de tu ex

1. Dificulta la sanación emocional: Después de una ruptura, necesitas tiempo y espacio para sanar emocionalmente. Si sigues en contacto con tu ex, puede ser difícil superar tus sentimientos por él o ella. Las emociones pueden seguir siendo confusas y dolorosas, lo que dificulta la superación de la relación y el avance en tu vida.

2. Puede ser perjudicial para futuras relaciones: Si tu ex todavía es una presencia importante en tu vida, puede ser difícil para ti invertir en una nueva relación. También puede ser difícil para tu nueva pareja confiar en que tu relación con tu ex es solo amistosa. Esto puede crear tensiones y hacer que sea difícil tener una relación saludable.

3. Mantener una amistad con un ex puede ser complicado: Si uno de los dos todavía tiene sentimientos románticos, puede ser difícil mantener una amistad platónica. Además, es posible que no tengan los mismos objetivos o necesidades en cuanto a la amistad, lo que puede generar conflictos.

4. Puede ser perjudicial para tu autoestima: Si tu ex sigue siendo una parte importante de tu vida, puedes sentirte rechazado o no lo suficientemente bueno si él o ella no te trata de la manera que quieres. Esto puede afectar negativamente tu autoestima y hacerte sentir inseguro en futuras relaciones.

La psicología sugiere que no es una buena idea ser amigo de tu ex. En cambio, es mejor tomar un tiempo para sanar emocionalmente y seguir adelante. Si quieres mantener una amistad en el futuro, es importante esperar hasta que ambos hayan superado la relación y estén en un lugar emocional saludable.

