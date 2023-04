¿Sabes qué día se celebra hoy?

¡Que nada detenga tu imaginación! Hoy en el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, dale rienda suelta y demuéstrate que eres más creativo de lo que te hayan dicho.

El 21 de abril fue oficialmente declarado por las Organización de las Naciones Unidas como la ocasión para celebrar el talento que cada uno carga en su interior. El principal objetivo es poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial, desde las artes hasta la creación de un futuro sostenible.

Fenómeno estudiado y habilidad que tienen todos

La creatividad, además de ser una capacidad humana, ha resultado ser un fenómeno que actualmente se estudia desde la perspectiva neurocientífica y psicológica. El que el ser humano pueda imaginar, es lo que le permite diferenciarse de otras especies, pues tiene la capacidad de traer a la realidad sus ideas, de innovar al punto de cambiar las reglas del juego y transformar la manera en la que se mueve el mundo, o simplemente crear mejores condiciones para su propia vida, desde cómo entablar una conversación, cómo remodelar el hogar, cómo rendir el sueldo hasta fin de mes y hasta cómo se resuelve un problema. Todo eso requiere de la capacidad creativa, ¿verdad?.

“Hemos aprendido que la creatividad es un talento que le ha tocado solo a un grupo de personas, especialmente a los artistas y quienes se dedican al marketing y la publicidad, cuando en realidad la creatividad es una habilidad cognitiva, una capacidad que tiene todo ser humano que nos hace diferentes de cualquier otra especie, pero no lo sabemos”, destacó Angeliris Ziré Zayas, experta en Creatividad Aplicada.

Ziré, quien se dedica a educar sobre la creatividad a través de su podcast Crearte Libre, recalca que “como seres humanos no podemos apropiarnos de lo que no sabemos que nos pertenece, y no se nos enseñó que nuestra naturaleza es ser creativos”.

Importancia de saber todos somos creativos

“El sabernos todos personas creativas nos permite adueñarnos de la capacidad de crear nuestra vida, nuestra actitud ante las circunstancias que no controlamos, nuestro camino, nuestro círculo de personas íntimas y crear el futuro que visualizamos”, señala quien estudió su título en Creatividad en la Universidad Autónoma de Madrid, España.

Celebración mundial

El Día Mundial de la Creatividad y la Innovación se conmemora en muchos lugares del mundo con la realización de una serie de eventos y actividades tales como talleres creativos, encuentros musicales, exposiciones de artes, grupos de teatro, donde participan personalidades influyentes, con gran talento y creatividad. En Puerto Rico, Ziré desde su proyecto Crearte Libre propone la creatividad como una herramienta de gestión emocional y autoconocimiento, impartiendo talleres grupales y mentorías individualizadas para acercar al individuo a su potencial creativo.

“Uno de los bloqueos más comunes con los que me encuentro en los talleres que imparto es la creencia de las personas de que tienen que esperar a estar inspirados, a no tener miedo o a que las circunstancias externas sean perfectas para entonces empezar a trabajar en sus proyectos. La creatividad, más que todo, es la persona en la que nos convertimos cuando a pesar del miedo y de que las circunstancias no sean las mejores, logramos desarrollar unos hábitos que nos permiten, día a día y paso a paso, construir lo que imaginamos.”, añadió Ziré, quien se especializa en impartir herramientas para gestionar bloqueos creativos, principalmente inconscientes.

Con la exposición del tema de la creatividad a través de su celebración un día como hoy, personas alrededor del mundo que se dedican a estudiarla, comparten su visión y conocimiento de este fenómeno desde distintas vertientes.

“Un Experto en Creatividad tiene innumerables direcciones de trabajo, ya que estudiamos la creatividad desde distintas dimensiones: como una habilidad, como un proceso, como rasgos de personalidad y como un transformador social; pero yo he escogido desde mi proyecto Crearte Libre proponer la creatividad como herramienta para la gestión emocional, el autoconocimiento, la congruencia con nosotros mismos, la identificación de nuestros bloqueos emocionales y creencias limitantes y sobre todo el amor propio. Podemos estar en paz con nosotros si alineamos nuestros pensamientos con nuestras palabras y con nuestras acciones, y la creatividad nos da la posibilidad de trabajar en ello”, dijo.

Ya que la creatividad es un concepto que está abierto a la interpretación desde la expresión artística hasta la resolución de problemas en el contexto del desarrollo económico, social y sostenible, nace la celebración de esta semana y del día 21 de abril con el fin de concienciar del rol de la creatividad en el desarrollo humano y promover el pensamiento creativo multidisciplinario que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que queremos.