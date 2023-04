La creación de Barbie fue inspirada por una persona real: ¿cómo luce en la actualidad?

Aunque todavía faltan meses para su estreno, la primera película de acción real basada en Barbie ya se ha convertido en todo un fenómeno viral y ha generado enormes expectativas entre el público.

Bajo la dirección de Greta Gerwig, el filme protagonizado por Margot Robbie se estrenará el 21 de julio, exactamente, a poco más de 64 años del lanzamiento de la icónica muñeca de Mattel.

Ruth Handler, la creadora de Barbie, lamentablemente no estará presente para ver la cinta pues falleció hace más de dos décadas, pero quien sí podrá verla es la mujer que la inspiró para crearla.

¿Quién inspiró la creación de la famosa muñeca Barbie?

Se trata de Barbara Handler, la hija de Ruth y Elliot Handler, los cofundadores de Mattel. La primera se inspiró a crear a Barbie tras ver a su heredera jugando con muñecas de papel con imagen de adultas.

La obsesión de su pequeña Barbie con estas hizo ver a la empresaria que las niñas tenían opciones de juguetes limitadas y no había en el mercado nada que les permitiera jugar a imaginar el futuro.

Ruth encontró en Bild Lilli, una muñeca inspirada en un personaje de un cómic alemán y vendida como un regalo de broma entre hombres, justo lo que buscaba para la apariencia de su prototipo.

Así que la empresa, surgida en 1945, compró los derechos para que Handler pudiera crear su propia versión y la nombró en honor a su hija y musa. El 9 de marzo de 1959, la muñeca se lanzó.

“Si no hubiera sido por Barbie, nunca se me habría ocurrido la idea de la muñeca”, aseveró Ruth a Los Angeles Times.

La primera fue presentada en la Feria del Juguete de Nueva York con un bañador de rayas blancas y negras, labios rojos y una cola rubia; un look que Robbie lleva en la nueva película de Warner Bros.

Durante su gran debut, los compradores de juguetes no creían que Barbie pudiera tener éxito en el mercado debido a que no era como los juguetes y muñecas que eran famosos en ese entonces.

Sin embargo, la figura de plástico con una imagen inspirada en las estrellas de la época sorprendió a todos. De hecho, de acuerdo a History, se vendieron 300 mil Barbies solo en su primer año.

Desde entonces, la fama de la muñeca creció hasta volverse uno de los juguetes más icónicos de todos los tiempos. Y, en las próximas décadas, continuó evolucionando a la par de la sociedad.

¿Qué pasó con Barbie Handler?

El éxito de la Barbie hizo herederos de una millonaria fortuna a Barbara Handler y su hermano, Kenneth Handler, quien también inspiraría a su mamá a crear a Ken, el eterno novio de la Barbie.

Sin embargo, la hija de Ruth y Elliot renegó durante muchos años de su relación con la muñeca, lanzada cuando ya era una adolescente de 17. Y es que la obligó a crecer con un estigma sobre ella.

“Solo recuerdo que (la muñeca) salió y, desde entonces, fue como: ‘Oh, eres la verdadera Barbie’. Yo diría: ‘¿De qué estás hablando? ¿Qué significa eso?”, dijo a la revista de The New York Times.

“No fue moldeada para parecerse a mí. Eso es un error. La gente piensa que sí. Pero nunca se hizo. No es como yo. Solo lleva mi nombre”, explicó en la entrevista publicada en el año 2002.

“Era sólo una muñeca para mí y no era mi vida”, agregó. “La gente le da mucha importancia al hecho de que una muñeca lleve tu nombre”, enfatizó Handler en su charla al medio.

A diferencia de la muñeca más vendida de Mattel, Barbara nunca ha sido tan versátil y ha llevado una vida menos aventurera, siempre procurando mantenerse lejos del centro de atención.

“Barbie ha tenido todas las edades y todas las diferentes carreras y todo. Pero yo era bastante simple. Yo era un estudiante”, dijo sobre su vida cuando la Barbie salió al mercado.

Ella se casó a los 18 años con Allen Segal. Luego de poco más de una década de matrimonio y dos hijos, se divorció. Más tarde abrió una tienda de ropa de cama y baño con un socio en Los Ángeles.

El emprendimiento tuvo éxito por una década, pero luego vendió y se dedicó a vivir tranquila. En cuanto a sus intereses, sostuvo que han sido “normales”, tales como el esquí, el golf y el tenis.

Sin embargo, durante mucho tiempo, intentó sacudirse la imagen de la verdadera Barbie que siempre ha llevado. “Estoy cansada de ser la muñeca Barbie”, expresó a Los Angeles Times en 1989.

La empresaria, entonces de 47 años, afirmó que no quería “la mejor ropa o conducir los mejores autos” en su adolescencia, como muchos pudieran imaginar por ser la inspiración para la miñeca.

Incluso, en la charla citada, destacó que por muchos años no soportó el hecho de ser limitada a la “auténtica” muñeca y cada vez que alguien le hacían la mención “solía marcharse” del lugar.

No obstante, aprendió a aceptarlo y solo sonreír. Eso sí, ella siempre ha estado agradecida con Barbie por la vida que le ha permitido. Además, le enorgullece el talento empresarial de su mamá.

“Fue una pionera de su tiempo, ayudando a que las mujeres tuvieran éxito y se hicieran fuertes en ese momento”, dijo, según El Mundo. “Ella era fuerte, una persona que se desvivía por ayudar”.

“La mayoría de los hombres en la empresa no pensaron que sería una buena idea, pero ella siguió adelante”, apuntó sobre el proyecto que le tomó varios años en desarrollar.

Barbara Handler, ansiosa por Barbie

Hoy en día, Barbara tiene 81 años, viviría en Los Ángeles y no aparece en público desde hace décadas, por lo que se desconoce su imagen actual, pero se sabe que está al pendiente de Barbie.

TMZ contactó a Handler para conocer sus primeras impresiones ante el avance de la película y la eterna Barbie aseguró creer que Margot Robbie “ha dado en el clavo” con su trabajo.

“Barbara cree que el tráiler es muy bonito y le gusta especialmente la voz de Margot y eso le ha hecho esperar aún más el estreno de la película en julio”, afirmó, según un reporte del medio.

También confesó que su madre “nunca imaginó que su creación se convertiría en una producción de Hollywood”, pero cree que “estaría encantada de ver cómo la muñeca cobra vida” en la pantalla.

De igual forma, aclaró que la familia Handler no participó en la elaboración de la película de Warner Bros. No obstante, opinó que es “estupendo ver que el legado de su madre sigue vivo”.