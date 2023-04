Una niña es la primera hija de la familia en más de 130 años

Hay historias que sorprenden. Este es el caso de Carolyn y Andrew Clark, quienes tuvieron una hermosa bebé. La nena es motivo de alegría para la pareja y curiosamente es la primera niña que llega a la familia de su papá desde hace más de 130 años.

La bebé pesó poco más de tres kilos. Es linda y sana, la llamaron Audrey.

La historia la reseñó Good Morning America con una entrevista a los felices padres, quienes relataron que del lado de la familia de Andrew, no nacía una niña desde 1885.

Carolyn contó que cuando comenzó a salir con Andrew, una de las anécdotas de la familia de él, era precisamente el hecho de que solo habían nacidos varones en su línea genealógica.

“Le pedí a sus padres que confirmaran esa información y dijeron: ‘Oh, sí, no, no hemos tenido una chica en nuestra línea directa’. Ha tenido tíos y primos que han tenido niñas, pero en su linaje no ha habido una niña”, compartió Carolyn.

La pareja ya tenía un niño. Antes de Audrey, Carolyn sufrió un aborto espontáneo en enero del 2021, lo que hace que su llegada sea aún más especial.

Sorpresa

Durante el embarazo de Audrey, la pareja hizo una fiesta de revelación de sexo con galletas personalizadas. Todos quedaron impactados cuando de las galletas salió crema rosada. Todos quedaron sorprendidos.

Andrew confesó que él esperaba que fuera un niño, siempre había sido así en su familia.

“Asumí que sería azul en el centro de las galletas y que sería otro niño en el linaje. Me sorprendió. Creo que solo miré el centro de esa galleta como si fuera realmente rosada. Así que fue una buena sorpresa para nosotros”, dijo Andrew a Andrew Clark a Good Morning America.

Carolyn manifestó que “cuando nos enteramos de que estábamos embarazadas, sinceramente, no nos importaba si en ese momento íbamos a tener un niño o una niña. Estábamos agradecidos de estar embarazadas y rezábamos por un embarazo saludable y un bebé saludable”.

La feliz mamá destacó que ser niña “fue solo la guinda del pastel”. Ahora tienen el par, un niño y una niña.