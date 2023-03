Egresado del RUM llega al Salón de la Fama de Ingeniería en Alabama

El ingeniero Rey Almodóvar, egresado del Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), fue instalado al Salón de la Fama de Ingeniería de Alabama (AEHOF), distinción que fue creada en el año 1987 por el entonces gobernador de ese estado y que reconoce la excelencia de individuos, empresas y proyectos asociados destacados en esa jurisdicción estadounidense.

“Es un honor y me llena de humildad unirme a este prestigioso grupo de profesionales que han sido incluidos conmigo. Estar en compañía de pioneros de la exploración espacial y personas sobresalientes es realmente un reconocimiento increíble. Estoy agradecido por cada oportunidad que me ha dado la vida para tener éxito en esta industria, para servir a nuestra comunidad y para ser mentor de jóvenes profesionales en los campos de las ciencias, tecnología, ingeniería y las matemáticas (STEM)”, expresó el colegial, cofundador y alto oficial ejecutivo emérito de Intuitive Research and Technology Corporation (INTUITIVE).

Agregó que este año seis individuos, entre ellos Stuart Bell, Milton Davis, Jr., Tim McCartney, Thomas Talbot y Michael Wicks, así como la corporación Dynetics, Inc. fueron homenajeados en la ceremonia de premiación que tuvo lugar en el hotel Renaissance Montgomery el pasado mes de febrero.

“Los seleccionados para este importante galardón hacen y continúan realizando contribuciones significativas de manera individual y colectiva para el avance de la ingeniería y la tecnología, lo que produce una mejor economía, promueve crecimiento cultural y abona al futuro político para el estado y el país. Los seleccionados al Salón de La Fama sirven de inspiración a otros a obtener carreras en todos los campos de la ingeniería. Además, se reconoce su trayectoria y la dedicación a la filantropía”, puntualizó el ingeniero industrial, quien desfiló en la colación de grados del campus mayagüezano de 1984.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, felicitó al embajador de sangre verde, por su trayectoria que pone en alto el nombre de la institución educativa que ha graduado a generaciones de ingenieros con sus logros a nivel mundial.

“Mi felicitación al ingeniero Rey Almodóvar por este reconocimiento, pues esta entidad identificó lo mejor en un ser humano: el desprendimiento. No solo ha sobresalido en el mundo laboral, sino también en el reclutamiento de otros colegiales y por su amor hacia la Universidad de Puerto Rico. Su compromiso con nuestra juventud es fundamental para aportar al país con profesionales íntegros de excelencia”, indicó.

Antes de convertirse en cofundador de la empresa INTUITIVE, Almodóvar trabajó durante catorce años como ingeniero en el gobierno federal de los Estados Unidos, después de graduarse del RUM. Más tarde, obtuvo una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas A&M y una segunda maestría en Ingeniería de la Universidad de Arkansas. INTUITIVE es una empresa de ingeniería y análisis concentrada en el área de defensa y sistemas aeroespaciales con sede en Huntsville, Alabama.