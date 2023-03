Así afecta el exceso de videojuegos a la salud física y mental

Todos los excesos son malos. La vida sana consiste en el equilibrio y el área de los videojuegos no es la excepción. Hay que saber determinar cuándo el uso de estos, puede ser perjudicial para la salud, principalmente por los niños y adolescente de la actualidad, ya que ellos están inmersos en una era digital que lo acapara todo.

Lo malo no es la tecnología como tal, sino el uso que se le dé. Muchas personas no saben delimitar y saber cuándo los videojuegos están afectando de manera negativa. Por ello, hay que estar consciente de ese punto límite para no sobrepasarlos en función de bienestar propio.

Los niños y adolescentes son los más vulnerables al uso excesivo de videojuegos, principalmente quienes tienen déficit de atención e hiperactividad (TDAH), publicó Healthychildren.

A la generación actual de jóvenes les tocó vivir con el uso frecuentes de teléfonos inteligentes, dispositivos, ordenadores y por eso, es fácil que tiendan a caer en los excesos, pero con una buena orientación, podrán hacerles frente. Sin embargo, esto no quiere decir que no hay adultos que también sean proclives a estos excesos.

En su portal web el Centro Médico Enova explica que los videojuegos pueden ser adictivos porque su relación de recompensa-éxito, si son violentos, aumenta la excitación, lo que hace a la persona más dependiente.

Consecuencias

Numerosos estudios comprueban que hay efectos dañinos del exceso de videojuegos a la salud física y mental.

Estar muchas horas sentado o acostado por videojuegos hace caer en sedentarismo. Esto debilita los músculos, puede afectar la espalda, y favorece el desarrollo de los niños y adolescente en general.

El Centro Médico Enova afirma que cuanto más tiempo pase con los videojuegos, se puede afectar el carácter. La persona suele ser irritable al volver mentalmente al mundo exterior.

Quien pasa mucho tiempo con videojuegos está aislado, no se involucra con las vivencias reales.

Los videojuegos “afectan aspectos emocionales, cognitivos, sociales y motivacionales”, dice el portal del referido centro médico.

Debido a que estos juegos digitales aíslan a la persona, suelen ser usados como un escape a lo cotidiano, este es un motivo por el que los adultos pueden caer en la adicción a los videojuegos.

Prevención

La mejor prevención para la adicción a los videojuegos es involucrarse en actividades recreativas y/o deportivas en la vida real, es decir, salir al parque, ir a la piscina, correr, nadar, salir entre amigos, dar un paseo al aire fresco.

El Centro Médico Enova recomienda hacer un plan de consumo de estos juegos, de manera que no quite tiempo para hacer las tareas de la escuela o cumplir con el resto de las actividades diarias.

No permitas que estos juegos te resten tiempo de compartir en familia. Trata siempre de conversar con los tuyos y de pasar ratos juntos, ya sea viendo una película, comiendo un helado o yendo de paseo.