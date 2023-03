UPR celebra simposio “El Poder de la Mujer en la Ciencia”

Lleno de creatividad, emoción, experimentos, desfiles de moda y mucho más, vuelve por cuarta ocasión la celebración del Simposio El Poder de la Mujer en la Ciencia. El evento tendrá lugar en el Anfiteatro #142 de la Facultad de Ciencias Naturales, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR) el 31 de marzo, a partir de las 8:00 a. m. El objetivo de este evento es celebrar los logros de mujeres y niñas que se destacan en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, STEAM por sus siglas en inglés.

“Estamos muy entusiasmadas, habrá jóvenes científicas y niñas participantes que contarán sus historias, diseñarán y modelarán trajes de ciencia; además, habrá mesas interactivas y la exhibición de latinas en ciencia, entre otras cosas lindas y motivadoras. Lo bello de esto, es que científicas en diferentes etapas de sus carreras inspiran a las próximas generaciones a conseguir sus logros en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estamos seguras de que, como en años anteriores, este evento tendrá una gran acogida”, expresó la doctora Liz M. Díaz Vázquez, directora y fundadora del simposio y de la iniciativa Empowering the Next Generation of Latinas en STEAM.

“El simposio es una celebración y, también, una oportunidad para la comunidad científica para aprender y conectarse tanto con colegas como con organizaciones que promueven la ciencia en la isla. Con las actividades interactivas y educativas, el simposio brinda a las participantes herramientas para avanzar en sus carreras científicas. Los temas que se cubren van desde las ciencias ambientales, nanotecnología, ciencias espaciales y marinas, y más. Es un evento que no se pueden perder tanto las niñas como las científicas, y todas aquellas personas interesadas en la promoción de las disciplinas STEAM en Puerto Rico”, añadió Díaz Vázquez.

Este espacio representa un momento importante para celebrar el talento y dedicación de las mujeres en STEAM en Puerto Rico. Se reconocerán a científicas destacadas durante el 2022 por sus aportes a las ciencias, incluyendo su capacidad para captar fondos, publicaciones, patentes y educación científica. El Simposio es abierto y gratuito, por lo que educadores, maestros, estudiantes y toda persona que desee asistir puede registrarse en el portal: latinasteam.com.

Actividades solo para niñas y jóvenes

El Simposio El Poder de la Mujer en la Ciencia ha organizado dos eventos importantes. El primero, un desfile de modas llamado A pasos firmes. La invitación es para las jóvenes científicas que les guste el modelaje y enseñar sobre la vestimenta, protección y utilidad cuando entran en las profesiones STEAM. Las niñas creativas también pueden participar diseñando y modelando un traje inteligente. Se reconocerán las mejores creaciones. Las interesadas deben completar el formulario antes del 15 de marzo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwv67WYcClCdp8YP_vnOBhgqqD1FPVCK8sv-ySdnP6sRy11w/viewform

De otra parte, las maestras y los maestros de estudiantes destacadas en STEAM podrán nominar a sus alumnas, para destacarlas en el simposio. La nominación debe ser completada antes del 15 de marzo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoHZg0931Lt7KmkGcuBTfJiI99az8muj2WE5bKF1WZoGLY7w/viewform

Más sobre el Simposio

Durante la celebración, se contará con la presencia de departamentos de la Facultad de Ciencias Naturales y del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), para dar orientación sobre las oportunidades que ofrece la UPR para conseguir sueños de carreras STEAM. Además, asociaciones estudiantiles y organizaciones sin fines de lucro que promueven la ciencia en la isla presentarán sus iniciativas y las oportunidades que brindan a los estudiantes.

Educadoras, maestros, estudiantes y toda persona que desee asistir, deberá completar el registro en la página web: latinasteam.com. Las actividades serán presenciales y transmitidas en las redes sociales de Empowering the Next Generation of Latinas in STEAM y en las de los programas auspiciadores. Igualmente, el evento será retransmitido a instituciones educativas internacionales para dar a conocer la iniciativa a nivel global.

Este magno evento cuenta con el auspicio y presencia de varias organizaciones estudiantiles, programas y centros adscritos a la Universidad de Puerto Rico, entre estos se encuentran el Centro para la Innovación, Investigación y Educación en Nanotecnología Ambiental (CIRE2N), el Centro para el Avance de la Tecnología Ponible (CAWT), Puerto Rico Space Partnership for Research Innovation and Training (PR-SPRInT), NASA PR SPACE Grant, el Centro para el Avance de Experiencias de Investigación Híbridas (CAHREUS) y la Sociedad Americana de Química-Capítulo de Puerto Rico ACS-PR, RISE-UPR y PRLAMP.

