Maestra tira al medio los textos que le envían los padres

Una maestra utiliza la red social Tik Tok para mostrar su diario vivir como educadora, sin embargo, en uno de sus videos expone lo que algunos padres de familia le envían a través de mensajes de texto.

La internauta ganó gran popularidad por exponer un supuesto mensajes que le mandó un padre de familia quién buscaba mantener una comunicación extracadémica: “Buenas maestra, cuándo es la próxima entrega de boletas?”, es el WhatsApp que recibió la maestra de preparatoria.

La grabación del relato ya suma más de un millón de reproducciones en la aplicación de videos cortos, donde se pueden leer mensajes como “Me dan ganas de volver a estudiar. En mis tiempos había puras viejitas”, “Mi hijo está en el kinder xD pero no hay bronca, me rifo (sic.)”, o “también podría dar prepa abierta, me encantaría ser su alumno”.

Etzane cuenta con más redes sociales, sin embargo, en ellas no narra o muestra su vida como maestra, pero sí hace promoción de OnlyFans, donde ofrece material íntimo a sus más grandes seguidores.

Con un pago mensual de 14 dólares mensuales, unos 257 pesos mexicanos, las personas podrán tener acceso a más de 150 imágenes y 58 videos. Asimismo, la modelo expresó que este espacio le permite pagar el tratamiento de cáncer que padece su madre.