Algunos de los síntomas silenciosos de cáncer de cerebro a los que debes estar atento

Aunque los tumores cerebrales son relativamente raros, ellos representan un diagnostico bastante recurrente alrededor del mundo. Tan solo en Reino Unido, cifras apuntan a alrededor de 12.000 personas con este tipo de diagnóstico cada año, incluidas celebridades como el tenor Russell Watson, el músico y actor Martin Kemp y el cantante de The Wanted, Tom Parker.

El año pasado, un conocido presentador de televisión Jonnie Irwin, conductor de A Place in the Sun de Channel 4 y Escape to the Country de la BBC, reveló su diagnóstico. El hombre además relató que la primera vez que se dio cuenta de que algo andaba mal fue cuando su visión se volvió borrosa mientras manejaba en 2020, cuando estaba filmando A Place in the Sun.

Sarah Lindsell, directora ejecutiva de The Brain Tumor Charity, señala que los premios Tessa Jowell son “un gran avance en la mejora de los estándares para los pacientes con tumores cerebrales”. Sin embargo, agrega que “la detección temprana sigue siendo un desafío crítico y único en los tumores cerebrales”.

“Los signos a veces pueden ser ambiguos y muchos de los síntomas más comunes, como dolores de cabeza persistentes o problemas de coordinación, pueden tener una variedad de otras causas, graves o no”.

“Alentamos a cualquier persona que presente síntomas que considere inusuales, y en particular si presenta una combinación de síntomas, o si los signos son persistentes o inexplicables, que acuda a una revisión con un médico de cabecera”.

La Dra. McBain explica que los síntomas que pueden sugerir un tumor cerebral tienden a ser cambios que se ponen más agudos y empeoran durante un periodo de semanas a meses, y que también se desarrollan síntomas adicionales en ese tiempo.

“Aparte de una convulsión, que puede ocurrir por sí sola, la mayoría de las personas tendrán una combinación de síntomas, que se desarrollan y se vuelven más notorios en un periodo de dos a tres meses”, dice la Dra. McBain. “Si padeces alguna de estos síntomas, deberías consultar tu médico de cabecera”.

Según la experta, estos son los síntomas a los que se deberá mantener alerta ante un posible tumor cerebral: