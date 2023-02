Facultad de Farmacia de Larkin University recibe acreditación de la ACPE

El Consejo de Acreditación de Educación en Farmacia (ACPE, por sus siglas en inglés), ha otorgado la acreditación a la Facultad de Farmacia de Larkin University.

ACPE es reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos como la agencia nacional para la acreditación de programas de grado profesional en farmacia.

El anuncio de acreditación sigue la acreditación de la institución el pasado mes de diciembre, de parte de la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACS-COC), la agencia de acreditación principal de once estados del sur de Estados Unidos.

Localizada en Miami Gardens, FL y establecida en 2013, la universidad se ha convertido en una comunidad académica diversa que promueve el liderazgo en la industria de la salud. La Universidad Larkin se enfoca en programas profesionales y de posgrado y ofrece el único programa PharmD en el condado de Miami-Dade y el único programa PharmD de 3 años en el estado de Florida. La Facultad de Ciencias Biomédicas tiene una tasa de éxito ejemplar de estudiantes líderes en su camino hacia las profesiones de la salud.

“Los estándares de acreditación de ACPE son desarrollados por colegas de todos los renglones de la profesión farmacéutica. Estar completamente acreditados significa que estamos cumpliendo con los estándares establecidos por nuestros pares para un programa que brinda educación de calidad”, dijo la Dra. Ruth E Nemire, Decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Larkin.

Estudiantes como Frank Galdamez, secretario de la Asociación de Gobierno Estudiantil y estudiante de segundo año de farmacia, expresaron su entusiasmo por la noticia de la acreditación.

“Estoy muy orgulloso de que nuestra escuela haya logrado la acreditación. Esto abre las puertas a futuros estudiantes de farmacia que buscan graduarse de una escuela acreditada. También abre las puertas a estudiantes actuales que buscan residencias competitivas y oportunidades laborales a nivel gubernamental. Estoy feliz de ser parte de este momento histórico y no puedo esperar para ver lo que depara el futuro”, dijo Galdamez.