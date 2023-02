Fundación Huellas de Salud: Dejando Huellas de Amor en Ponce

La Fundación Huellas de Salud celebró el evento “Dejando Huellas de Amor en Ponce” el pasado sábado, 18 de febrero de 2023 en más de 30 sectores ponceños. Este evento se realizó con el fin de fomentar el amor, la alegría y la sana convivencia entre la niñez ponceña, mientras se distribuían regalos gracias a la aportación y donativos de Johnny Morris Bass Pro Shops, Tree House Kids y Island Wide.

“El sábado quisimos llevar una expresión de amor diferente a la niñez ponceña. La energía que se recibió en cada una de las comunidades fue única. Gracias a los líderes comunitarios por hacer esto posible”, expresó el doctor Carlos A. Otero Rivera, director de la Fundación.

Por su parte la Sra. Vivian Solivan, vicepresidenta de la junta de directores de la Fundación Huellas de Salud manifestó: “Una vez más dejamos huellas en las comunidades. Nuestro compromiso es fomentar el bienestar social, físico y mental en la niñez puertorriqueña. Abracemos a los niños, porque son y serán el futuro de Puerto Rico”.

Este evento tuvo su acto de apertura en Gogo Pediatric Institute, donde los equipos de voluntarios salieron en caravanas para la entrega de regalos y entretenimiento hacia las 3 zonas agrupadas por sus comunidades. El cierre del evento estuvo a cargo de Narices Rojas Band quien animó a todos los niños presentes. La transmisión del evento se dio gracias a TeleOnce, quien apoyó en la reseña de las actividades y con la integración de sus talentos quienes interactuaron directamente con la comunidad, brindándoles un espacio de confraternización y esperanza.

Cabe señalar que el evento contó también con el auspicio de Metro Pavia Clinic, First Medical Health Plan, Inc., Immuno Reference Lab, Alpine HealthTechnologies, International Medical Card, Three A Group, Costa Bahia Hotel, Mail from Heaven, First Health Call, APS Health, CREPS, Ferrero, Hersheys, StrategicO, Policía Estatal de Puerto Rico, Policía Municipal de Ponce.

La Fundación Huellas de Salud, dentro de sus proyectos, se enfoca en la niñez de Puerto Rico, brindándoles un ambiente saludable, desde la perspectiva de salud física y emocional. La fundación proyecta la creación de varios programas dirigidos a la niñez, entre ellos el enfoque de alimentación saludable.

Para más información sobre la Fundación y sus servicios puede comunicarse a través del siguiente correo electrónico; info@fundacionhuellasdesalud.com.