12 alimentos probióticos que pueden mejorar su salud intestinal

Se ha descubierto que los probióticos ayudan incluso con algo más que un intestino sano: los probióticos se han asociado con la reducción de la depresión, la promoción de la salud del corazón, la estimulación del sistema inmunológico y el mejoramiento de la piel.

Una teoría detrás de por qué los alimentos probióticos mejoran toda nuestra salud es que se debe a que las buenas bacterias intestinales pueden ayudar a promover un metabolismo saludable, lo que puede prevenir una amplia gama de trastornos como la obesidad y la diabetes.

Los mejores alimentos probióticos para un intestino sano

Si está interesado en obtener más probióticos en su dieta para la salud intestinal, a continuación encontrará 12 excelentes alimentos probióticos, sin tener que buscar en Google “alimentos para un intestino saludable”. Además de estos alimentos, también puede probar suplementos probióticos . Busque etiquetas que digan “contiene cultivos vivos” o “contiene cultivos activos” en estos alimentos probióticos comunes.

Yogur

Un recurso para obtener más probióticos es comer yogur con cultivos vivos y activos. Incluso se anuncian algunos yogures para ayudar en la digestión o promover su contenido de probióticos. Según la Escuela de Medicina de Harvard, el yogur suele tener la bacteria L. acidophilus.

El yogur puede ser una buena opción para obtener probióticos porque es fácil de conseguir, puede encontrar casi cualquier sabor que coincida con su preferencia y puede comerlo fácilmente directamente del envase.

kimchi

El kimchi es un favorito tradicional coreano que se elabora fermentando vegetales con bacterias probióticas del ácido láctico. El kimchi puede darle ese toque probiótico, junto con alimentos saludables como vegetales (comúnmente repollo napa, zanahorias, cebolletas y rábanos), ajo, pimiento rojo en polvo, jengibre y otras especias. Es una guarnición maravillosa y se sirve tradicionalmente con arroz al vapor.

Kimchi está asociado en la investigación con propiedades contra el cáncer, la obesidad, la salud colorrectal, la reducción del colesterol, el antienvejecimiento, la salud del cerebro, la salud inmunológica y la salud de la piel.

Pepinillos

Es posible que se sorprenda al saber que los pepinillos pueden contener probióticos. Sin embargo, debe asegurarse de comprar encurtidos fermentados, ya que generalmente se encuentran en la sección refrigerada del pasillo de alimentos saludables.

Algunas marcas incluso anuncian contenido probiótico. Tienen tendencia bajo el término “encurtidos saludables”, pero asegúrese de leer las etiquetas para asegurarse de que contengan probióticos. Incluso puedes hacerlos en casa. Algunas personas incluso beben o utilizan el jugo en el que se fermentan los pepinillos. Tenga en cuenta que los pepinillos en conserva tienden a tener un alto contenido de sodio.

De masa fermentada

El iniciador de masa fermentada tiene bacterias del ácido láctico. El iniciador es el entorno donde crecen la levadura y las bacterias buenas al consumir agua y harina. Los prebióticos y probióticos naturales se enumeran en la investigación como uno de los beneficios del pan de masa fermentada .

También está relacionado con un mejor control de la glucosa en sangre, una reducción del colesterol, un menor riesgo de diabetes, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y un mejor control del peso. Además, hace un sándwich bastante bueno.

kéfir

El kéfir es una leche fermentada hecha con grano de kéfir. Comienza como una leche normal de vaca o cabra, y luego se agrega a la leche una colonia de bacterias de ácido láctico y levadura similar a un grano llamada kéfir.

La mezcla se deja fermentar durante aproximadamente un día y luego se filtra la leche de los granos, lo que lleva a la bebida de kéfir. La bebida resultante es un poderoso probiótico que contiene más probióticos que el yogur.

Kombucha

La kombucha es una bebida saludable que se ha popularizado más en los últimos años. Puede encontrarlo en el pasillo de bebidas en las principales tiendas de comestibles. Esta bebida es en realidad un té fermentado, por lo que obtiene los beneficios para la salud del té con el impulso probiótico de una bebida fermentada.

Se elabora agregando cepas de bacterias, levadura y azúcar al té negro o verde, lo que conduce a la atmósfera feliz de probióticos de la bebida. Fermenta durante aproximadamente una semana o más hasta que crece una textura tipo hongo en la parte superior. El hongo se filtra para hacer una nueva kombucha.

Chucrut

Este alimento reconfortante alemán es un repollo fermentado, que se elabora mediante lacto-fermentación de la verdura en su salmuera y un poco de sal. Como parte del proceso de fermentación tradicional, los probióticos se encuentran en el producto final.

Pero este es otro producto en el que tienes que comprar chucrut probiótico o hacer el tuyo propio. Muchas marcas usan vinagre y azúcar o están pasteurizadas, lo que reduce el crecimiento de bacterias y elimina los probióticos. El chucrut enlatado común generalmente se hace con vinagre o se pasteuriza (o ambos).

Sopa de miso

Esta comida reconfortante japonesa se sirve como acompañamiento de muchas comidas. El miso en sí es una pasta que normalmente se elabora con soja fermentada y funciona como condimento para hacer salsas, productos para untar y caldos para sopas.

La sopa de miso usa esta pasta para el caldo. Debido a que el miso es otro tipo de alimento fermentado, también tiene un gran impacto probiótico. La sopa de miso funciona muy bien con comidas más grandes o es un buen almuerzo ligero por sí sola.

Vinagre de sidra de manzana

El vinagre de sidra de manzana es jugo de manzana fermentado dos veces. El vinagre de sidra de manzana ha estado circulando durante años como un popular suplemento para la salud. Posee probióticos naturales provenientes del proceso de fermentación.

Cleveland Clinic afirma que la mayoría de los estudios sobre los beneficios del vinagre de sidra de manzana son pequeños, pero muchas personas también lo usan para cualquier cosa, desde calmar el reflujo ácido hasta perder peso. Tiene un sabor fuerte, por lo que si no te gusta la idea de tomarlo directamente, puedes agregarlo al aderezo de ensaladas, adobos o encurtidos.

Algo de queso

Ciertos tipos de quesos en realidad tienen probióticos. Según Harvard Health , los quesos que se envejecen y luego no se calientan tienden a tener probióticos. Los ejemplos pueden incluir Swiss, Gouda, cheddar, Edam, Gruyere, requesón y provolone.

Entonces, la buena noticia es que muchos tipos de queso populares tienen probióticos, incluido un plato saludable de requesón con un poco de fruta añadida.

Vegetales en escabeche

De la misma manera que el kimchi y los encurtidos anteriores, también puede buscar cualquier vegetal en escabeche saludable que tenga probióticos. Una idea es investigar el escabeche lacto-fermentado, un plato en escabeche de México que puede contener todas las verduras.

O puede hacer una Giardiniera fermentada, que es un condimento de pepinillo italiano. El uso de vegetales en escabeche fermentados también es una excelente manera de comprar vegetales locales y conservarlos para usarlos fuera de temporada.

Suero de la leche

El suero de leche puede parecer una bebida de Little House on the Prairie, pero el suero de leche tradicional puede ser una excelente fuente de probióticos . El término suero de leche cubre diferentes tipos de bebidas lácteas fermentadas, pero el suero de mantequilla tradicional es el líquido extraído del proceso de elaboración de la mantequilla.

El truco está en que hay que evitar el suero de leche cultivado, que es el tipo más común en los supermercados y no suele tener probióticos.