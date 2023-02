Consigue una memoria brillante con el secreto de Bill Gates

Seguramente, todas las personas que desean mantener intacta la memoria estarían dispuestas a hacer ejercicios, por ejemplo: “No hay nada que la mayoría de nosotros no intentaría para que nuestra memoria sea de primera categoría”.

Para despejar el cerebro de la niebla cerebral que llegó a ser inducida por la pandemia de COVID-19, todo se intentaría por medio de métodos aprobados por Harvard.

“Así que parece lógico seguir los consejos de una de las mentes más brillantes de la historia: el creador de Microsoft. En general, da grandes consejos, algunos de los cuales hemos seguido a lo largo de los años, desde en qué gastar mucho dinero hasta el secreto del éxito (que Zuck consiguió primero). Pero, su consejo para conseguir una memoria poderosa es quizá el más importante de todos”.

Cómo aplicar las recomendaciones Bill Gates

En su blog GatesNotes, confirmó: “A veces la gente me dice que tengo ‘memoria fotográfica’, sobre todo cuando hablo de temas que me interesan, como la ciencia y los negocios. Es un bonito cumplido, pero en realidad no es cierto. Ni de lejos”, dijo.

“A Bill Gates le impactó el libro Moonwalking with Einstein [Los desafíos de la memoria en su edición en castellano], que profundiza en la idea de la memoria en sí misma, en cómo funciona la mente humana, cómo puede mejorarse para hacer, crear y más. Para Gates, los ejercicios de ver”.

Detalló: “La gente que gana concursos de memoria utiliza ciertas técnicas para visualizar las cosas, desarrolladas principalmente en la antigua Grecia. Construyen una especie de palacio de la memoria que consiste, literalmente, en visualizar una casa con muchas habitaciones, donde hay personas y cosas diferentes, y que representan lo que se quiere recordar”.

Ejercicio

Conforme a lo expuesto por el sitio web, “un complemento es el ejercicio de asociación, que consiste en tomar un nombre o un dato y vincularlo a una imagen o a un elemento que pueda recordarse con facilidad, ya que conduce al hecho que se quiere recordar”, acotó.