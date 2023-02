El presente es el futuro: así se crea una pasarela de moda con Inteligencia Artificial

"The Elders Series", trabajo en Inteligencia Artificial creada por SlickCity "The Elders Series", trabajo en Inteligencia Artificial creada por SlickCity (SlickCity Media)

La moda debe adaptarse constantemente a los cambios que la sociedad impone, y estando a puertas de una posible nueva revolución tecnológica, este campo no puede permitirse el quedarse atrás. Desde hace un par de años hemos visto como en la industria se crean NFTs exclusivos y poco a poco comienzan a ser de uso común.

Pero también, dentro de las posibilidades digitales, la Inteligencia Artificial llega para crear más de estos mundos y experiencias. Con base en una tecnología basada en algoritmos se han recreado series en los años 80, estrellas reviven, se crean productos sin necesidad de la intervención (real) humana.

Entonces, la tecnología artificial incluso ha llegado a las redes sociales en forma de tuits, pues fanáticos de las divas del pop que manejan el campo, han sabido usar la inteligencia artificial para hacer que sus cantantes favoritas ‘interpreten’ canciones existentes. El caso más bizarro: Frank Sinatra ‘cantando’ WAP. La cultura del internet en su máxima expresión.

Pero retomando al campo de la moda, la inteligencia artificial verdaderamente se ha vuelto una herramienta de uso, no solo en la creación de arte, también se pueden ver sus usos en el patronaje, la aceleración de procesos de diseños, la visualización de ideas.

Ahora, debido a la naturaleza de una industria basada primordialmente en los saberes manuales como expresión de lujo y calidad, con lo digital no sólo se aceleran procesos o se aboga por la sostenibilidad: también se crean posibilidades de universos de marca.

De esta manera, tan solo hace un par de semanas se hicieron virales a través de las redes sociales, los retratos de unos modelos de la tercera edad desfilando en lo que parecía ser una semana de la moda. No eran reales. El concepto, creación, y cada uno de sus minuciosos detalles fue a base de inteligencia artificial, pero el realismo con el que fue hecho no dejaba indiferente a nadie y muchos lograron creer que eran fotografías tomadas a personas de carne y hueso.

Este trabajo fue realizado por Malik Afegbua, productor audiovisual nacido y establecido en Lagos, Nigeria, diseñador creativo y CEO de SlikCity. El diseñador, que además trabaja y experimenta con las nuevas tecnologías para innovar en el campo audiovisual, le dio la vuelta al mundo con sus diseños, pues el detalle y el realismo de su trabajo eran notables. Todo se trata de una recreación de un desfile de modas cuyos caminantes eran personas de la tercera edad, y desde el fondo de escena hasta la construcción de las piezas que los modelos usan, son de su autoría.

Dichos retratos hacen parte de una serie de trabajos en inteligencia artificial por Malik denominado ‘The Elder Series’; su intención: poner a personas de la tercera edad en escenarios donde no son retratados constantemente; la playa, el boxeo, y ahora, un desfile de modas.

PUBLIMETRO conversó con Malik Afegbua en exclusiva, no únicamente para conocer más a fondo de su trabajo con las nuevas tecnologías y el cómo permean el futuro de la industria creativa, además sobre su serie ‘The Elders Series’ y la enorme aceptación que su trabajo ha tenido gracias a su presencia en Internet.

¿Por qué creaste una pasarela jugando con la Inteligencia Artificial?

Esta serie que creé trata de mostrar a las personas de la tercera edad en situaciones donde normalmente no se verían, en este caso un desfile de modas. Además me inspiré bastante en la relación que tengo con mi madre; sí, soy productor audiovisual y ‘storyteller’, pero mi arte siempre proviene de situaciones personales y experiencias. El año pasado ella sufrió dos infartos, y ha sido mi soporte durante años. Así que el arte siempre lo retrataré basado en lo que viva. El show de modas surgió de mi mente a pesar de que jamás he ido a uno.

Si bien nunca has tenido la experiencia de estar en un desfile de modas, ¿que te llevó a diseñar ese escenario en particular?

Amo la moda y su forma de expresión. Cuando era joven solo vestía de negro, ahora me visto muy relajado, pero sin perder mi estilo. Ahora que crecí, siento que la moda y la forma en la que puedes representar a tu cultura a través de este medio en un evento, o en tu vida diaria, es fenomenal. Por eso quería dar representación en términos de decir: “uso la moda para tener más confianza en mí, portando mis propias raíces a través de los diseños”. Es toda una experiencia. Aún así, jamás he asistido a un desfile.

Hablando particularmente de las piezas y diseños que los modelos usan en las imágenes, ¿fueron en colaboración con algún diseñador en particular o fueron producto tuyo?

Yo elaboré las piezas y soy diseñador creativo en mi profesión. Fue más un proceso de ‘error e intento’. Pero todo salió de mi imaginación, así que intenté con diferentes variaciones hasta llegar al resultado final. Me gusta y entiendo la moda, entiendo cómo funciona, cómo funcionan los patrones, por lo que mezclé las ideas y conceptos que conozco y las conecté con la moda africana hasta llegar a lo que se mostró. Todo es original.

¿Cómo crees que esta tecnología va continuar formando la industria de la moda y el diseño, viendo el panorama tecnológico actual?

Estamos en un momento crucial. Estas tecnologías acortan tiempos y alivian necesidades cuando estás visionando una idea, un diseño. Te permiten acelerar procesos, y la inteligencia artificial será un elemento clave en el futuro de la industria. Pero también se debe ser consciente que los usos de estas nuevas tecnologías requieren de ética. Hay que encontrar soluciones para evitar que esto llegue a términos de plagio artístico. Ojalá a estas herramientas se les dé el uso adecuado.

¿Cuanto tiempo llevas desarrollando y trabajando con la inteligencia artificial y has explorado otras ramas como el Metaverso o la creación de NFTs?

Con la inteligencia artificial estoy experimentando por el momento. Llevo dos años entendiendo como funciona. En cuestión de tecnologías, he manejado otras ramas de innovación como la realidad virtual, aproximadamente 6 años, y en la industria del diseño llevo 10 años. Suelo trabajar con NFTs, por lo general. Antes de los retratos del desfile de modas, ya he creado otra series con otras historias. He estado trabajando con algunas personas de París, Brasil y Nigeria, en la creación de mis trabajos previos.

Viendo el gran recibimiento que tuvo tu trabajo recreando un desfile de modas desde cero, y ahora conociendo que los diseños de las piezas fueron creaciones originales, ¿la moda es un campo en el que piensas incursionar a futuro?

Espero poder traer algunas ideas a la realidad. Espero que alguna compañía u organización o lo que sea que tenga que pasar, me brinde la oportunidad de demostrar mis habilidades para la industria de la moda. Si no es así, al menos poder experimentar la industria desde adentro porque hay muchas posibilidades para moverse, de cualquier forma que sea posible.