Cómo encontrar la pareja perfecta en Internet

¿Cómo han evolucionado las citas en línea en los últimos años?

– Hoy en día hay más sitios de citas especializados, lo que debería facilitar la búsqueda de pareja. Sin embargo, esto ha hecho que los usuarios de Internet utilicen dos o tres aplicaciones a la vez o pasen de una a otra con la esperanza de conocer a alguien nuevo. Durante la pandemia del COVID-19, mucha más gente salía por Internet, lo que hacía más aceptable chatear en lugar de quedar en persona. Hoy en día, concertar una cita cara a cara desde una aplicación de citas en línea es más complicado que nunca.

¿Es posible encontrar la pareja perfecta en Internet?

- Por supuesto que es posible, aunque, como en la mayoría de los ámbitos, el 20 % de los mejores parece acaparar el 80 % de la atención. Así que si su perfil no es lo suficientemente perfecto, desanimará a la otra parte y hará que tenga menos probabilidades de recibir likes, mensajes y también citas. Las citas en línea deben ser un complemento de un estilo de vida en el que se conozcan y se entablen relaciones con personas con las que se compartan intereses y también compatibilidad a largo plazo.

¿Qué consejos podrías dar a nuestros lectores de cualquier sexo para conseguir una cita en Internet?

- Utiliza cinco imágenes: una de acción en la que aparezcas haciendo algo que te guste; una imagen en la que estés al mando o dirigiendo a un grupo de personas; una foto en la que estés socializando con grupos de personas; una foto de viaje muestra que eres una persona abierta y aventurera; una buena foto de tu cara, si consigues una con un fondo borroso, ayuda con las primeras impresiones. Todo esto se detalla en mi nuevo libro An Education in Dating Apps: How to get more matches, more messages and more dates.

¿Cómo evitar las estafas románticas en Internet? ¿Qué pasa con los perfiles falsos?

- Los perfiles falsos no suelen tener una gran variedad de fotos. Además, casi nunca se toman la molestia de rellenar su biografía o las preguntas de la aplicación de citas. Asegúrate de que su perfil es congruente. De lo contrario, sigue adelante y no pierdas el tiempo. Además, utiliza siempre aplicaciones o sitios web de citas de pago porque la gente que paga está más interesada en conocer a alguien.

¿Es mejor o más fácil encontrar pareja en Internet que en la vida real?

- La vida real es mejor y más fácil. Solo hay que aprender a superar el miedo al rechazo y la vergüenza. Mi curso de formación más popular es llevar a los hombres al mundo real y educarles sobre las señales que dan las mujeres cuando se sienten atraídas por ti y quieren que inicies una conversación. Una vez que conozcas las señales, podrás conocer mujeres en tu día a día y ahorrarte miles de horas perdidas en aplicaciones de citas. La mayoría de la gente nunca hará esto porque tienen demasiado miedo al rechazo, y perder el tiempo en aplicaciones de citas es más fácil, aunque tus resultados sean mucho peores.

Cuéntanos más sobre tu trabajo. ¿Qué te inspiró a crear tu cuenta de Instagram sobre citas y autoconfianza?

- Soy coach de confianza en las citas desde hace 12 años. Solo empecé a poner gran parte de mi contenido en mi cuenta de Instagram el 6 de noviembre de 2022. Desde entonces, he acumulado más de 400 mil seguidores. Esto demuestra que ahora es un momento en que particularmente los hombres necesitan más orientación que nunca cuando se trata de su éxito en las citas y la confianza con las mujeres. También tengo más de 300,000 seguidores en TikTok, que es un público más joven.

¿Cuáles son tus planes de futuro?

- Seguir por mi camino actual. Estoy llegando a los hombres que se benefician de escuchar mis consejos y ahora también estoy poniendo nuestro contenido de formato más largo en mi canal de YouTube. Ya he trabajado en todo el mundo haciendo co, así que conozco mi camino y mi propósito. Seguiré creando libros, cursos y vídeos que ayuden a mi público a tener más éxito y confianza.