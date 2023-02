Le dijeron que sería padre, era mentira y su reacción se volvió viral

TikTok se ha convertido en la red social en la que los usuarios suben cualquier clase de bromas. Y cuando decimos cualquier broma, es cualquier broma, así sea noble o un poco pesada.

Y recientemente, se hizo viral en la plataforma el video que compartió una mujer, diciéndole a su esposo que iba a ser papá... cuando en realidad era mentira, porque le estaba jugando una broma a su pareja.

La reacción de un hombre al enterarse que era papá... y la desilusión cuando le dijeron que era mentira

Tal como se puede observar en el video publicado por el usuario @Uribetv, la mujer se muestra junto a su esposo y le enseña una prueba de embarazo positiva supuestamente real, este se llena de una gran emoción, a tal punto que llega a lanzarse a una piscina.

La mujer tomó la decisión de contarle la verdad sobre su falso embarazo al ver la emocionada reacción que había tomado su esposo, sin embargo, este no tomó muy bien la broma, debido a que él tenía la ilusión de ser papá, indicó que con ese tipo de cosas no se deben hacerse chistes.

Se observaban diferentes opiniones entre los usuarios que comentaron en la plataforma, “La broma no me gustó. Lo único que me gustó fue la casa”; “si estuvo mal porque quizás él tenía la gran ilusión de ser papá”; “tan linda reacción pobrecito, ahora tiene que darle la niña”; “el señor tiene toda la razón porque la noticia de un hijo es lo más preciado, no debieron hacer eso”, fueron solo algunos de los comentarios.

