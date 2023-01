Prestigiosa organización reconoce la labor de excelencia de profesora puertorriqueña

Por su excelente labor y contribuciones a la profesión de Tecnología Veterinaria, la profesora Rochellie Cortés Martínez, directora del Programa de Tecnología Veterinaria de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) en Ponce, fue reconocida con el premio de Técnico Veterinario del Año, otorgado por The National Association of Veterinary Technicians in America (NAVTA).

El premio otorgado por NAVTA reconoce la labor comunitaria, el liderazgo y las contribuciones al avance del plan estratégico, entre otros.

Rochellie es miembro de la organización desde julio de 2020. Es una tecnóloga veterinaria licenciada dedicada con más de diez años de experiencia en clínicas veterinarias y entornos educativos. Tiene un bachillerato en Tecnología Veterinaria del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, así como una maestría en Administración de Empresas con especialización en Mercadeo.

“Me siento profundamente honrada y asombrada de haber sido nominada y seleccionada como Técnico Veterinario del Año. He dedicado muchos años a trabajar en la profesión más hermosa del planeta y siempre me he sentido obligada a ayudarla a alcanzar su máximo potencial. Quiero contribuir al desarrollo y cambio del campo de la medicina veterinaria dando voz a la profesión de técnico veterinario en Puerto Rico, que cuenta con una notable comunidad de profesionales licenciados que día a día juegan un papel importante en el avance de la profesión. NAVTA me ha dado la oportunidad de representar a la comunidad latina, lo que espero sirva de motivación e inspiración a todos mis colegas en Puerto Rico”, expresó Rochellie.

NAVTA es una comunidad dinámica de sobre 8,000 técnicos veterinarios acreditados dedicada a promover la profesión de enfermería veterinaria a través de la promoción, la concienciación y el desarrollo profesional.

Al nominar a Rochellie su colega destacó, entre otras cosas, la labor realizada en beneficio de varias organizaciones sin fines de lucro como Vieques Humane Society & Animal Rescue y Not One More Vet, donde Rochellie contribuye con sus conocimientos y habilidades de liderazgo como miembro de la Junta Asesora. Además, como parte de NAVTA, es el principal contacto para el Distrito IV. Con esta iniciativa, ha inspirado y comprometido a la comunidad profesional que la rodea a involucrarse con la asociación, lo que resultó en la reciente selección de dos estudiantes de Puerto Rico como beneficiarios de la beca NAVTA/BI Tuition for Technicians.