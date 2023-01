Evita por completo darle a tu perro estos alimentos

Muchas personas, suelen darles a sus perros alimentos que el humano consume, sin embargo, esto puede llegar a ser perjudicial para la salud del animal.

De hecho, algunas comidas pueden llegar a causarle la muerte a las mascotas. Por eso, te presentamos un listado con los alimentos que no debes darle a tu perro.

Chocolate

Puede ocasionar diarrea, vómito y/o dolores estomacales. Además, el consumo constante puede provocar problemas cardiacos y la muerte.

Lácteos

El consumo de la leche puede provocar molestias al can. Las mascotas no la toleran en sus estómagos y, por lo tanto, no la digieren bien.

Panes

Los alimentos que contienen componentes artificiales como azúcar o colorantes pueden traer graves consecuencias si llega a consumirlos y puede provocar enfermedades como diabetes.

Pescado crudo

Algunos pescados y mariscos contienen un componente llamado tiaminasas, la cual destruye la vitamina B1 o también llamada tiamina, la insuficiencia de esta vitamina puede provocar problemas en el sistema nervioso del perro.

Algunas frutas

Los huesos de algunas frutas como el durazno o cereza son tóxicas debido a su contenido de cianuro y puede llegar a afectar con el consumo en grandes cantidades. Por lo tanto, se recomienda siempre retirar las semillas de cualquier fruta antes de darlas a los perros.

Las uvas contienen una sustancia tóxica en el organismo de los perros y afecta su sistema renal, lo mismo ocurre con las pasas, debido a que es la misma fruta, pero seca. Tampoco deberían comer cítricos, ya que el ácido de las frutas como las naranjas o los limones puede afectar el estómago de los perros.

Ajo y cebolla

El ajo y la cebolla poseen un componente llamado tiosulfato y el organismo de los perros carece de la enzima utilizada para digerirlo, por lo tanto, no lo soportan.