Famosa revista nomina a boricua como mejor maquillista

El maquillista puertorriqueño Derek Muñoz, quien es conocido por su talento y vasta experiencia en la industria de la belleza, fue nominado por Luxe Varié Magazine como mejor maquillista dentro de las categorías: Male Best Makeup Artist (Puerto Rico) y Best International Makeup Artist.

El evento se realizará el próximo 6 de febrero en la ciudad de Nueva York.

“Estoy sumamente contento y agradecido por las oportunidades que la vida me sigue brindando. Durante toda mi trayectoria profesional he podido continuar creciendo como persona y además de eso, he podido sentir el apoyo incondicional de mis colegas, familiares, etc.”, sostuvo Muñoz a través de declaraciones escritas.

El boricua, quien también es dueño de su propia línea de maquillaje, busca expandir sus productos y ofrecer una gran variedad dentro de este año 2023.

Recientemente, Derek ha participado como maquillista en el certamen Miss Universo.