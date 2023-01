Estas son las cosas infaltables en cualquiera botiquín médico casero

Aunque creas que es innecesario, algunas de estas cosas pueden salvar tu vida o la de otras personas en algún momento que sea requerido. Es importantísimo siempre contar a mano en tu casa o cuando te vayas de viaje un botiquín de primeros auxilios, eso nunca lo pongas en duda.

¿Todavía no tienes tu set armado? Entonces no pierdas tiempo en hacerlo y si necesitas una breve asesoría, sigue leyéndonos para que te enteres de los artículos necesarios y que no pueden faltar en tu caja casera médica.

Cosas infaltables

Una intoxicación, una alergia o un pequeño corte se pueden atender a tiempo si se tiene consigo los elementos básicos y necesarios como guantes, gasas, vendas, apósitos, cinta adhesiva hipoalergénica, tijeras, antisépticos y jabón neutro, en especial, si decide irte de viaje a la playa o la montaña, en especial, si vas acompañado con tus hijos.

Marcos Ruíz, médico clínico del Centro Médico para la Comunidad (CMC) de Boreal Salud, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, indica en el medio Clarín que: “tratándose de un botiquín básico de viaje no recomiendo medicación y, por lo general, los remedios no se suelen indicar. Los elementos básicos son guantes descartables, gasas y vendas siempre estériles al igual que los apósitos, cinta adhesiva hipoalergénica para fijar vendajes, tijeras, antisépticos, yodo povidona, agua oxigenada de volumen 10, un jabón blanco o neutro para lavar las heridas y alcohol en gel”.

Con respecto al hogar, es importante entender cuando se puede usar el botiquín y cuando no, ya que muchas veces se recurre al error de querer solucionar un problema médico desde casa y muchas veces es necesario recurrir a un centro médico para que todo sea tratado por especialistas.

Con respecto al día a día o a viajes, una de las cosas fundamentales y necesarias es el protector solar, en especial, en las épocas calurosas del verano. “Es importante llevar siempre protector solar y usar la graduación más alta que se consiga, se tenga o no problemas con la piel”, recalca el doctor Ruíz en su intervención.