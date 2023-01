¡Mucho cuidado! Estas son las dos cosas que no debes hacer jamás al limpiar la pantalla de tu smartphone

Limpiar la pantalla del smartphone que utilizamos es algo muy necesario, ya que en la pantalla se pueden alojar muchos virus y suciedad. Sin embargo, para poder realizar esta limpieza, es prudente hacerlo con delicadeza y conocimiento que ya que aplicar métodos desconocidos rayará el vidrio o el protector que tenga puesto el teléfono móvil, incluso llegando a dañar la misma pantalla del celular.

Es por esto que hoy te enseñaremos a hacerlo de forma eficiente, para quitar todo rastro de polvo y también de virus y bacterias que albergan en el táctil sin perjudicar el buen estado del aparato.

Debido a que las pantallas de los smartphone ocupan prácticamente toda su estructura, el riesgo de sufrir algún daño es elevado. Para esto, lo primero será asegurarse de usar un vidrio templado para proteger el sensor táctil del teléfono móvil y, en caso de que se raye, cambiar el vidrio.

Existen muchas técnicas que las personas emplean sin saber que están perjudicando la pantalla de sus teléfonos y a continuación te contamos que debes hacer y que debes evitar a la hora de limpiarla.

¿Qué hacer (y qué no) al momento de limpiar la pantalla del smartphone?

Para hacer una limpieza eficiente, no tendremos que ocupar agua, ya que no nos permitirá desinfectar la pantalla del móvil y podría ingresar al dispositivo y dañarlo. Además, se sugiere no usar papel porque sus partículas quedarán adheridas al táctil y puede comenzar a fallar. En consecuencia, especialistas recomiendan usar una gamuza humedecida con alcohol isopropílico, el cual eliminará la suciedad y los gérmenes. La cantidad de alcohol tampoco debe ser demasiada, sino lo suficiente como para humedecer la gamuza y, de esta manera, abarcar toda la pantalla del dispositivo.

Junto con esto, para limpiar de forma correcta, la gamuza debe ser suave para frotar la pantalla del smartphone sin que se ocasionen rayones.