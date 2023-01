Conoce en detalle el poder de la uva por su consumo

Cuando se habla de la uva, posiblemente se destaque como una de las mejores frutas de la humanidad y hasta inclusos algunos especialistas, como, por ejemplo, Hipócrates, considerado el médico más importante de la humanidad, la cataloga como la fruta y alimento más completo que pueda existir por aportar variadas vitaminas, minerales, agua, fibra y muy pocas grasas.

Además de ser la base principal de vino (infusión que beneficia notablemente al corazón), la uva tiene la gran particularidad de no importarle el clima o temporada del año, porque durante los 365 día siempre está disponible en cualquier verdulería y frutería del mundo.

Entre las características y sus tipos, la doctora en Ciencia y Tecnología Jara Pérez Jiménez, explica que “las uvas rojas, moradas y negras contienen una clase específica de polifenoles, los antocianos, que son los responsables de esa tonalidad característica. Las blancas no aportan antocianos, pero comparten con las oscuras el resto de los polifenoles presentes en esta fruta, entre ellos, el resveratrol”.

Beneficios

· Menos estrés oxidativo: gracias a los antioxidantes que contiene esta fruta, se observó que el daño producido en las células como consecuencia de los radicales libres se minimizaba.

· Protección frente al cáncer: las uvas y, concretamente, sus semillas, podrían tener una eficacia quimiopreventiva contra algunos tipos de cáncer, según unos estudios publicados en The Journal of Nutrition, Nutrition Journal y el Journal of Oncology.

· Beneficios para el corazón: las uvas ayudan a mantener un corazón sano, pues su contenido en potasio mantiene estables los niveles de presión arterial.

· Menos riesgo de diabetes: las uvas tienen niveles de azúcar elevados, lo que puede hacer pensar que no son sanas.

· Más ánimo, memoria y atención: añadir las uvas en la dieta diaria podría mejorar la atención, la memoria y el estado de ánimo, así lo indica una serie de estudios del Frontiers in Pharmacology, European Journal of Nutrition y Age.

· Mejor salud ocular: según un estudio del International Journal of Molecular Sciences, el resveratrol ejerce un efecto protector en la retina frente a la luz ultravioleta, algo que también podría prevenir la degeneración macular, el glaucoma y las cataratas.

· Evita infecciones por bacterias, virus y hongos: las uvas tienen vitamina C, que es una buena arma del sistema inmunológico contra agentes infecciosos

· Protección extra para los huesos: manganeso, potasio, magnesio, calcio, fósforo y vitamina K son algunos de los compuestos más importantes de las uvas, y todos ellos contribuyen a una buena salud ósea.