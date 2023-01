Puertorriqueña representa a la isla en concurso “National Women of Achievement Pageant”

El National Women of Achievement Pageant es un reconocido e importante concurso celebrado en Estados Unidos desde el año 2011, que busca reconocer y desarrollar mujeres que se dedican al bienestar social en la cotidianidad de sus comunidades y áreas de especialización. Desde su primera edición hace más de 10 años, no había habido representación boricua en el concurso, eso, hasta la edición actual 2022 donde Johanna Godínez Arias, nacida y criada en Cupey, representará a la isla por primera vez.

Johanna que es empresaria, life coach e instructora especialista en positividad mental a través de la práctica del yoga registrada como E-RYT 500 YACEP, ha dedicado gran parte de su vida a la labor social en Puerto Rico y Estados Unidos, razón por la cual fue nominada al concurso que se celebrará este próximo fin de semana del 6 al 8 de enero, en Los Ángeles, California.

“Estoy demasiado contenta y orgullosa de poder representar a Puerto Rico por primera vez en el National Women of Achievement Pageant en su primera edición después de más de 10 años, con temas diferentes, pero igual de importantes. De esta islita sale mucha gente con mucho poder y no porque estamos en este 100x35 no merecemos el reconocimiento. Con mi proyecto busco dar a conocer que, el yoga no es una práctica meramente física, sino que te ayuda a entender y cesar las fluctuaciones de la mente. Busco desde mi especialidad, aportar a la paz y el amor que el mundo pide y necesita. Y también es importante para mí que se sepa que en Puerto Rico hay extraordinarios profesionales del yoga”, explicó Johanna.

En el 2019, la emprendedora comenzó su propia escuela de yoga Beyond Asana Yoga donde a través de seminarios, certifica a sus estudiantes como maestros de yoga, ya que tanto ella como su institución están avaladas y pertenecen a la Yoga Alliance que tiene alcance a nivel mundial.

“Todo el mundo pide paz y amor, pero eso comienza desde uno mismo. Con pequeños pasos aprendiendo a vivir en armonía con lo que somos. El yoga es una herramienta y una forma de cambiar la vibración para mejorar el mundo. Quiero enseñarle a la gente que no se necesita ser un atleta de alto rendimiento para practicarla, el yoga es una herramienta accesible para mejorar de adentro hacia afuera y trabajar para un bienestar social colectivo. Como siempre digo, si puedes pensar y respirar, puedes hacer yoga”, expresó.

Dentro de su extensa carrera, Johanna ha participado en programas de televisión estadounidenses y en podcast especializados como recurso enfocado en mentalidad positiva. Además, ha desarrollado programas especializados para cadenas de gimnasios en Estados Unidos, y espera poder hacerlo en Puerto Rico próximamente.

De resultar ganadora del concurso, Johanna recibirá un incentivo económico para impulsar su plataforma y proyecto de trabajo enfocado en su misión.

Para más información, pueden seguir y/o contactar a Johanna a través de sus redes sociales como @bay_lifestylepr o, en su página web visitando este enlace.