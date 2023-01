Mhoni Vidente: los horóscopos para todos los signos en 2023

Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el en el horóscopo para todos los signos en el amor, el trabajo y la fortuna para este Nuevo Año 2023.

Aries

Es tu año para ser líder en todo lo que te propongas, te rige la fuerza y la determinación, por lo que serás uno de los más afortunados en cuestiones de abundancia. El signo Aries dominará todo lo relacionado con el comercio internacional e inversiones mercantiles. El carnero será tu animal de la suerte, pues se sacrifica por los demás. Los colores de la suerte de este signo del Zodiaco son rojo y morado, la combinación perfecta por la pasión, así que deberán usarlos en todo lo que puedan a fin de ver más energía positiva en su vida. Los mejores meses de este signo serán marzo, mayo, agosto y diciembre. Tus días mágicos de cada mes serán 05, 07, 20 y 30. Aries es el más conquistador del Zodiaco y este año será de muchos amores nuevos que dejarán huella en tu vida; Capricornio, Géminis y Leo serán los signos con los que tendrás compatibilidad.

Tauro

El 2023 será un gran año de realización personal. Tendrás buenas noticias a lo largo del año, realizarás proyectos y estarás rodeado de personas muy importantes, cuida mucho lo que dices y tu temperamento. Trata siempre de usar una cadena de plata u oro en el cuello para protegerte del mal de ojo. Llevarás una vida más saludable y dejarás de lado los excesos de alcohol o comida. Sigue con el ejercicio, recuerda que tú eres el toro del Zodiaco, el más viril. Usa los colores verde y amarillo. Tus mejores meses del año serán enero, mayo, agosto y septiembre. Tus días del mes serán 03, 06, 11 y 23. Tendrás un buen año en cuestiones de paz contigo mismo. Aprende a controlar tu carácter para que no tengas problemas con tu pareja y amigos. En el amor, habrá personas que te dejarán huella.

Géminis

Este año será muy determinante para tu signo, decidirás ser alguien en la vida y dejar todo lo negativo. Tu día de la semana será el miércoles y los mejores días del mes 01, 11, 22 y 29. Además, tus mejores meses del año serán febrero, junio, agosto y septiembre. Ten cuidado con los gastos excesivos y trata de controlar tu impulso de comprar, ten en cuenta que este año lo dominará el dinero por tus colores dorado y azul. Los solteros Géminis encontrarán el amor verdadero con su signo compatible que es Aries, Libra o Sagitario. El punto débil en tu cuerpo son las infecciones y tu aparato reproductor, así que trata de acudir con tu médico. Atravesarás por una crisis matrimonial o de pareja. Será un año muy bueno en cuestiones de conocer gente importante y tener muchas amistades en el gobierno o políticos.

Cáncer

Encontrarás la pareja perfecta en este año, recuerda que tu signo es de agua y eso te hace pensar siempre con el corazón; tendrás más fuerza espiritual para romper con todo lo negativo que cargabas desde el año pasado. Tu día de la semana será el jueves y serás el signo con más importancia en todo lo relacionado con relaciones públicas o políticas. Tu punto débil serán las úlceras en el intestino, por eso te recomiendo no guardarte los corajes o malos ratos. Siempre expresa lo que sientes y piensas, pero sin ofender. Empieza un régimen de alimentación más saludable. Tus mejores meses del año serán febrero, junio, julio y diciembre, y tus días mágicos 03, 07, 15 y 22. Será un año muy bueno en cuestiones de negocios propios. Será un año de viajes para visitar familiares. Tus colores de la suerte serán rojo y amarillo.

Leo

Trazarás tus objetivos y los alcanzarás este año. Saldrás adelante de las malas situaciones de otros años y cualquier problema financiero o legal. Tu día de la semana será el viernes y tendrás la fortuna de salir de viaje por placer y negocios. Los meses de más abundancia y suerte serán febrero, julio, agosto y octubre. Tus días mágicos del mes serán 01, 06, 17 y 28, y tus colores serán blanco y naranja. En cuestiones de amor, vendrá uno muy compatible del signo Aries, Sagitario o Acuario, así que no lo dudes, será una pareja estable. Este año será de renovación por completo en tu persona y decidirás empezar a crecer profesionalmente. Ten cuidado con enfermedades del cerebro o corazón, trata de ir con tu médico. Uno de tus familiares sufrirá un divorcio. Decidirás volver a estudiar para superarte profesionalmente.

Virgo

Volarás y soltarás sin miedo este año, es decir, dejarás de lado todas las inseguridades y empezarás a lograr lo que tanto deseas en tu vida. Serás un líder social y de gran ayuda para todos los que te rodean, además, tu día de la semana será el martes, lo que significa que tendrás toda la suerte en cuestión de asuntos legales. Tu punto débil serán los nervios y el intestino delgado, por eso te recomiendo que no te alteres tan fácil y encuentres una solución a todos los problemas que se te presenten. No te cansarás de trabajar hasta conseguir lo que tanto deseas. Tus colores serán rojo y naranja, no dudes en usarlos más en tu ropa o colores de tu casa o coche. Cuidado con tus impulsos en cuestión amorosa. Los mejores meses del año serán marzo, mayo, septiembre y octubre, y tus días mágicos de cada mes 02, 08, 20 y 27.

Libra

Tendrás un año de crecimiento laboral, el esfuerzo que realices será recompensado. Tu signo atravesará por energías muy fuertes que debes llevar a lo positivo. El mejor día de la semana para ti es el sábado. Venus influirá en tu vida, así que debes aprovechar cuando el amor llegue a tu vida, tus signos más compatibles son Acuario, Cáncer y Aries. Deja las preocupaciones a un lado para no hacerte presa del estrés. Debes ahorrar en todo lo que puedas para hacer un patrimonio, ponte una pulsera de plata para que sea tu amuleto de buena suerte. Tus colores son rojo y morado, tus mejores meses son marzo, junio, octubre y noviembre, y tus días mágicos: 03, 06, 15 y 30. Será un año de muchos triunfos en todos los sentidos, ten presente que este año te dominará la justicia y podrás resolver asuntos que se habían complicado.

Escorpión

Todo este año será de renovación, atravesarás por periodos de gran fuerza espiritual para crecer en lo laboral. Recuerda que tu signo brillará mucho en lo intelectual y serás un gran líder político. Fortalecerás los vínculos personales y te comprometerás con el amor. Tu mejor día será el miércoles. Serás fuerte para tomar decisiones, pero debes tener cuidado en no usar palabras que lastimen a los demás, aprende a ser más prudente y sensible. Tus colores son amarillo y azul, tus mejores meses del año son abril, septiembre, noviembre y diciembre y tus días mágicos: 01, 05, 20 y 26, así que trata de hacer cualquier tipo de proyecto porque se te dará sin problema. Será un año muy fuerte y con muchos logros, tendrás mucha suerte casi todo el año, sobre todo en la política o puestos de gobierno.

Sagitario

Tienes que prepararte este año porque viajarás mucho para realizarte en tu vida laboral y amorosa, solo recuerda que entre menos lo platiques, más se podrá lograr, porque a tu signo lo siguen mucho las envidias. Recuerda que tu signo es muy simpático, todo mundo te buscará para estar a tu lado y te sientes protegido. Tendrás problemas en los primeros meses del año en el trabajo y decides cambiarte para poder progresar. Vives de las ilusiones y crees en el amor, por eso este año decides tener una relación formal con Aries, Virgo o Capricornio. Tu mejor día será el domingo, ya que Júpiter te gobierna por completo. Tus colores son naranja y verde, por eso te recomiendo usarlos más seguido en tu ropa. Tus mejores meses serán enero, mayo, agosto y diciembre, y tus días mágicos son 04, 06, 19 y 29.

Capricornio

Tendrás un año de buena suerte porque verás cumplido todo lo que te propusiste y te quitarás muchos problemas de encima. Decides cambiarte de casa o vivir un tiempo separado de la familia para poder madurar. Tu mejor día de la semana es el lunes. Serás un gran líder en negocios o relaciones públicas, procura tomar un curso para que puedas aprender más de estas actividades. Sin duda, lo que va a dominar a Capricornio será la pasión en su vida de pareja. Tu metal es el oro, trata de llevar algo de oro cerca de tu cuerpo como talismán, y verás que el mal de ojo se irá de tu vida. Tus colores son rojo y azul, así que trata de usarlos más. Tus mejores meses del año son enero, marzo, agosto y diciembre, tus días mágicos: 03, 09, 15 y 30, trata de hacer cambios positivos estos días y meses, porque los conseguirás.

Acuario

Será un año para madurar y cambiar por completo tus patrones de comportamiento, decides poner todo tu empeño para dejar atrás las inseguridades. Tu signo es el único ser humano en el Zodiaco, eso te ayuda a hacer cambios positivos para el crecimiento personal y económico. Tu mejor día de la semana es el martes. Tus colores son amarillo y azul, debes usarlos en tu ropa o casa. Tus mejores meses serán febrero, marzo, mayo y octubre, y tus días mágicos son 02, 05, 15 y 25, cualquier trámite que tengas pendiente lo puedes realizar en estos meses y días. Este año será de cambios de trabajo para progresar. Tendrás oportunidad de ser jefe de tu área. En cuestiones amorosas, conocerás a muchas parejas, pero nada estable, solo cuídate de los embarazos. Tu mejor compatibilidad es con Tauro, Géminis o Libra.

Piscis

Este año te enfocarás en tu resurgimiento y ser el fuerte del Zodiaco, no te detendrás ante nada hasta lograr el objetivo que tienes en mente. Tu mejor día es el miércoles, llevarás a cabo los cambios necesarios en tu trabajo para tomar decisiones importantes. Tus colores son rojo, verde y blanco. Piscis es el sanador y diseñador del Zodiaco, trata de tomar un curso de esto, ya que te ayudará en el futuro. Los meses de más suerte para tu signo son marzo, abril, julio y septiembre, y tus días mágicos son 01, 08, 16 y 27, si tienes algún cambio de trabajo o quieres iniciar un negocio, no dudes hacerlo en esos días. En el amor, será un año de encontrar a la pareja ideal que será de Cáncer, Libra o Aries. Tendrás oportunidad de crecer económicamente y de asociarte con más personas para poner un negocio.