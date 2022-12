Modelo de OnlyFans alza la voz: Ser bonita no es un pecado, no soy prostituta

No cabe duda que OnlyFans se ha posicionado como uno de los sitios más importantes y seguidos de la actualidad.

No es para menos, pues los influencers tienen la oportunidad de convivir más de cerca con sus fieles seguidores, mientras se hacen con algunos dólares extras.

Y es que el modelo de negocio de la plataforma británica ha llamado mucho la atención de los creadores de contenido, pues se pueden embolsar 80 por ciento de las membresías que sumen, mientras que el resto lo retiene el portal.

De esta forma, muchas modelos e influencers se han posicionado como las más exitosas y seguidas en el sitio de contenido para adultos.

En México, Celia Lora, Yanet García y Karely Ruiz son las mujeres que más jugo le han sacado a OnlyFans. A nivel mundial, la británica Gemma McCourt es la mujer que mas dinero consigue en la plataforma.

Aida Cortés, una de las modelos colombianas más famosas de OnlyFans

Mientras que Aida Cortés tiene posicionado su nombre en el top de las colombianas más populares de la app.

De hecho, la joven modelo, de 26 años, se considera a sí misma la cafetalera con más éxito en OnlyFans. “Soy muy juiciosa con esto, porque lo puse como u proyecto de vida, me lo tomé en serio, no sólo por hacerlo y ya, sino que se vieran los resultados”, dijo a Semana.

Empezó como modelo webcam

Cortés sostuvo que tiene experiencia en este tipo de contenido, pues antes de OnlyFans fue modelo webcam.

La sudamericana confiesa que en la aplicación se pueden ganar más de 100 millones de pesos (21 mil dólares), aunque en ocasiones le han pedido cosas muy extrañas como que aplastara a un gato con un tacón; sin pensarlo, bloqueó al usuario que hizo esa solicitud.

“No soy prostituta”

La colombiana es concisa es su forma de pensar, al asegurar que es millonaria gracias a su esfuerzo.

“Ser bonita no es un pecado, todos es un negocio, pero no soy prostituta. Lo cierto es que si hay una prostituta que sea exitosa, no es sólo por ser prostituta, sino porque ha trabajado mucho en eso”, concluyó.