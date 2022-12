Esta influencer navideña espera una celebración cálida y acogedora

Le estilista e influencer noruega FrancisKa Munck-Johansen tiene más de 110K seguidores en Instagram, y es considerada una de las “influencers navideñas” más importantes del mundo. Esta es su historia.

¿Cómo se te ocurrió crear tu cuenta de Instagram?

- Empecé mi cuenta en abril de 2012, hace casi 10 años. En ese momento nadie había escuchado la palabra influencer y nadie que yo conociera estaba en Instagram. Tenía mi blog con el mismo nombre desde hacía unos años e Instagram parecía el siguiente paso natural. Estoy muy contenta de haberlo hecho. Ahora tengo un montón de grandes amigos de Instagram y se ha convertido en un gran trabajo también.

¿Cómo se hizo tan popular?

- Mi objetivo es siempre compartir contenidos inspiradores y bonitos. Comparto lo que me inspira y me preocupo de verdad por mis seguidores. Muchos de ellos llevan conmigo más de una década y quiero hacer lo posible para que se sientan como en casa cuando me visitan. Quiero que sea como visitar a un buen amigo. El ambiente debe ser cálido y cariñoso. Velas en la mesa, fuego en la chimenea, un buen olor del horno y algo agradable y caliente para beber.

Usted aparece en las listas de los blogueros navideños más populares. ¿Por qué a la gente le gusta tanto el contenido navideño?

- Creo que la Navidad nos trae una cálida sensación de los buenos tiempos. Nos hace escapar del ajetreo cotidiano por un rato y podemos sumergirnos en el mundo de la Navidad y crear nuestro propio pequeño país de las maravillas invernales. Para la mayoría de la gente, la Navidad guarda buenos recuerdos, y queremos recrearlos, tanto para nosotros como para nuestros hijos.

¿Cuáles son las tendencias navideñas de 2022?

- Creo que la mayor tendencia es la Navidad personal. No tenemos que hacer lo que hace todo el mundo. Queremos hacer lo que queremos hacer. Yo personalmente prefiero una Navidad natural con colores naturales: verde, dorado y blanco. Pero a otros les encantan los colores rojos tradicionales de la Navidad. No creo que debamos seguir las tendencias cuando se trata de la Navidad. Haz lo que haga feliz a tu corazón navideño.

¿Qué tan diferente es la Navidad de este año? ¿Qué espera de ella?

- Con todo lo que está pasando en el mundo, creo que la mayoría de la gente quiere crear una sensación de Navidad cálida y acogedora. Acabamos de recibir dos gatitos pequeños, así que nuestra Navidad será un poco diferente en cuanto a la decoración. Todo debe ser respetuoso con los gatitos. Eso significa que no hay fuegos abiertos y velas de pilas en lugar de las tradicionales.