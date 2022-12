Con estas 4 recomendaciones puedes evitar subir de peso en las fiestas navideñas

La navidad es por excelencia una de las tradiciones más festejadas en todo el planeta, pero también es el mes donde gracias a sus diversas celebraciones, millones de personas tienden a aumentar de peso ante los abusos gastronómicos típicos del último mes del año.

De todas formas, que esto no sea un impedimento y date tus gustos, siempre y cuando puedas desarrollar una buena estrategia que te ayude a mantener tu peso corporal. Si hasta ahora no has encontrado una buena planificación para afrontar los excesos alimenticios navideños, sigue leyéndonos para que conozcas 4 recomendaciones que pueden ser ideales para ti.

Saber escoger las comidas previamente

Se puede tratar de elegir los alimentos que contengan más fibras y proteínas y menos grasas. Elegir comidas que tengan un buen contenido de proteínas (las mejores son las de alto valor biológico como la clara de huevo) y que tengan menos calorías (idealmente alrededor de 600 kcal).

cenas ligeras

Mantenerse constantemente hidratados

Tomar muchísima agua siempre, sobre todo si estás en Sudamérica ante las altas temperaturas de la temporada. El cuerpo con frecuencia puede engañarnos, pensando que se tiene hambre cuando en realidad es sed. Lo ideal es haber consumido al menos un vaso de agua antes de comer, y beber agua junto con las comidas principales.

Tomar suficiente agua es fundamental para el cuidado de la piel y de todo el organismo. Foto: bing.com/images.

No saltarse las comidas

Es indispensable el respetar las tres comidas del día. Por ejemplo, no creas que al comer mucho en una cena, al otro día por no desayunar vas a compensar la cantidad ingerida. Es importante saber administrar todo lo que se ingiere en las 24 horas del día.

Durante la época de Navidad se pueden comer las cenas saludables y hacer ejercicio. Foto: referencial.

Hacer ejercicio

Moverse entre una obligación y otra es una manera fantástica de aumentar el metabolismo, mejorar la digestión y permitir que el cuerpo trabaje con el exceso de calorías. El aire fresco y el ejercicio también son aliados de la salud mental. Elegir una buena música y proponer un baile divertido puede ser una buena estrategia.