Cuidarte, lo primero en la lista de resoluciones

¿Estás a punto de comenzar a escribir tu lista de resoluciones para el año nuevo? Cuidar tu salud debe ser lo primero que incluyas. De tu bienestar físico y mental dependerá poder cumplir con el resto de las metas que te propongas alcanzar en el 2023.

Los especialistas recomiendan una serie de exámenes que deben realizarse una vez al año para prevenir complicaciones de salud o identificar algún cambio al que haya que darle seguimiento. “Esto se llama cuidado preventivo, poner nuestra salud primero. No debemos esperar a sentirnos mal, porque hay condiciones que no nos avisan”, recomendó el doctor José Negrón Pérez, con práctica en Guaynabo, quien compartió una guía de exámenes que no deben faltar para garantizar el buen estado de nuestra salud.

Te sugerimos que conserves esta lista de pruebas indispensables, para que no las dejes pasar.

Exámenes y pruebas

Evaluación de presión arterial

Evaluación oral

Examen visual

Examen auditivo

Colonoscopía

Examen de sangre oculta en excreta

Análisis de sangre completo que incluya

Glicosilada (A1C)

Vitamina D

Vacunación, según aplique

Refuerzo de inmunización contra el tétano, difteria y tos ferina en los últimos 10 años

Varicela, si nunca lo has tenido o no te has vacunado

Paperas, sarampión, rubéola, si no lo recibiste de niño

Meningitis, si tienes menos de 24 años y nunca te has vacunado

Hepatitis A o B, si estás en riesgo

Neumococo

Influenza

Covid

MUJER

Mamografía anual

Auto examen de los senos

Densitometría ósea después de los 50 años

Papanicolau anual

HOMBRE

Prueba de PSA para detectar cáncer de próstata anual

Densitometría ósea después de los 50 años (es más común en mujeres)