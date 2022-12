Bocadillo Lingüístico: De paradojas y otros asuntos indescifrables

Mi queridísimo METRO LECTOR, ¿cómo va todo? ¿Mal? No se ocupe, que no hay mal que por bien no venga, ¡jajajaja! Y a lo que vinimos. Hoy le cuento sobre las paradojas. ¿Y qué rayos es eso? Bueno, aquí voy... elevando una plegaria para no reventarme en el camino de la contradicción.

Una paradoja es una situación que parece contradictoria o absurda, pero que en realidad puede ser cierta o tener una explicación lógica. O dicho de otro modo, para confundirlo más, una paradoja (del latín paradoja, literalmente ‘lo contrario a la opinión común’) es una idea opuesta a lo que se considera la opinión general o con una contradicción lógica pero cuyo contenido es verdadero. ¿Me expliqué? ¿No? Le imploro fe, por favor…. Siga leyendo para que no me quiten esta esquina tan bonita!!!!!

Las paradojas suelen plantear cuestiones interesantes y retantes; a menudo requieren un análisis profundo para ser comprendidas y resueltas. Más que traviesas, pueden ser maquiavélicas. Las encontramos en diversos campos del saber como la filosofía, la matemática, la lógica y la literatura. Le doy otro ejemplito de una paradoja para que caiga en tiempo o se confunda más: el enigma del gato de Schrödinger. Este plantea la idea de que un gatito puede estar simultáneamente vivo y muerto. ¡Qué fino todo! ¿verdad?(entro en detalles del gato en el próximo bocadillo. Y la paradoja del barco de Theseus, que se refiere a un navío que se repara gradualmente con piezas nuevas hasta que ninguna de sus partes originales queda. ¿Es eso posible? ¿Se montaría usted en ese barco? ¿Sí o no? Nos vemos el JUERNES que viene, con el mismo tema, y en EL MISMO METRO PERIÓDICO.