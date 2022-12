Cinco cosas que no pueden comer los astronautas en el espacio

Los astronautas deben seguir una serie de pautas estrictas cuando viajan al espacio exterior. Desde lo obvio, como nunca quitarse el casco durante una caminata espacial, hasta lo no tan obvio, como no comer ninguno de las cinco cosas que están prohibidas fuera de la Tierra.

No tiene que ver con que las tiendas de la Luna no vendan estos alimentos y bebidas, todos sabemos que no tenemos markets en el espacio a disposición, pero cada uno de estos cinco productos, de acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de Computer Hoy, tienen sus razones para no poder consumirse en órbita.

Pan

El pan se rompe, desmoronándose, por así decirlo, en diminutos pedacitos que, cuando se liberan en un entorno sin gravedad, podrían ser absorbidos por un conducto de ventilación, atascarse y provocar un incendio. Pueden infiltrarse en algunos equipos costosos y provocar un cortocircuito.

Pan (Unsplash)

Alcohol

La NASA prohíbe beber alcohol en el espacio para evitar emergencias médicas, eructos pastosos y para sentar una política de responsabilidad. Curiosamente, los exploradores espaciales rusos tienen larga tradición de consumir cantidades limitadas de alcohol en el espacio.

Cerveza Foto referencial

Sal y pimienta

En las naves no se permite ningún condimento granulado porque pueden generar un problema en el espacio de microgravedad. Por esa razón, la NASA creó alternativas líquidas que los astronautas condimenten sus alimentos.

Sal y pimienta (Unsplash)

Refrescos

Por lo general, cuando bebemos refrescos, el dióxido de carbono sale del cuerpo en forma de eructo y no tomamos mucho del gas, ya que se escapa como se describió anteriormente. Sin embargo, si un astronauta bebiera refresco en el espacio, estaría tomando mucho más CO2 porque no puede escapar del líquido tan fácilmente.

Lo anterior puede causar mucho más eructos, lo que puede ser difícil en el espacio. Cuando se generan eructos en el espacio, generalmente hay algo de líquido que los acompaña, ya que los líquidos y los gases tienen más dificultades para separarse en el espacio.

Refrescos (Cortesía)

Helado

Debido a la naturaleza frágil y quebradiza del helado deshidratado, este tipo de alimento podría interferir con el entorno de microgravedad.