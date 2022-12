La dulce historia de Cinnamix Rolls, los cinnamon rolls boricuas

Melitza Díaz es una madre y empresaria que decidió convertir su sueño en realidad con su negocio Cinnamix Rolls, los cinnamon rolls con un toque boricua.

Cinnamix Rolls se distingue por confeccionar la masa de los cinnamon rolls con diferentes sabores, y ofrece distintas alternativas para toppings, además de que siempre son recién horneados.

Para diferenciarse de otros negocios similares, Díaz le dio un toque boricua con el cinnamon roll de guayaba y queso. Ahora hace distintas masas especiales según la época o temporada. Por ejemplo, en noviembre hace la masa de pumpkin spice, en verano de piña colada y en navidad de tembleque.

A pesar de los obstáculos a los que se ha enfrentado, aseguró que ha sido exitosa por siempre confiar en ella misma y en su producto.

“No lo piensen porque la inseguridad en uno es lo más que te aguanta. A veces uno mismo se aguanta, tú mismo te pones trabas y cuando vienes a ver te das cuenta que tienes tantos talentos ocultos, pero el miedo no permite que puedas desarrollarlos. Simplemente lánzate… La clave del éxito ha sido creer en mí, en mi producto y en mi negocio”, mencionó.

Así nació Cinnamix Roll

Díaz trabajaba en una compañía de comunicaciones, donde estaba a cargo de un departamento y tenía hora de entrada, pero no de salida. Así que muchas veces solo veía a sus hijos cuando ya estaban dormidos. En el 2013, renunció a su trabajo para cuidar a sus hijos a tiempo completo.

“A veces no me sentía productiva porque yo soy una mujer profesional. Entonces, sentía que ya no le estaba fallando a mis hijos, pero me empezó a caer toda la vida encima. Me sentía estancada”, contó.

Así fue que, para entretenerse, empezó a buscar recetas de postres por internet, ya que le encantaba cocinar. Nunca se había atrevido a convertir ese pasatiempo en un negocio, pero descubrió que era buena en la repostería y empezó a trabajar para perfeccionar su técnica. Lo seguía viendo como una actividad para entretenerse y explorar mientras sus hijos estaban en la escuela.

Pero la vocación y la urgencia se unieron cuando su esposo perdió su trabajo en el 2015. Díaz decidió tomar el curso de Formación Empresarial para la Mujer en el Centro para Puerto Rico, de la Fundación Sila M. Calderón. En estos talleres recibió las herramientas claves para emprender un negocio y decidió que era el momento perfecto para ser su propia jefa, un sueño que había tenido desde pequeña.

Cuando los ingresos en su casa se vieron afectados, decidió participar de un Bazaar Empresarial del Centro para Puerto Rico. Sin tener todavía su negocio, se comprometió a participar.

Y así nació Cinnamix Rolls, los cinnamon rolls con un toque boricua.

Este postre era su favorito, pero nunca los había confeccionado. Así que llegó al Bazaar nerviosa, pero con todas las ganas de crecer y aprender con la experiencia. Para su sorpresa, fue todo un éxito.

“Yo cojo una receta de internet y empiezo a hacer cinnamon rolls y a botarlos porque me salían horribles. Pero todo esto fue porque por mis hijos yo hago lo que sea. Yo fui la mujer más feliz del mundo, ese día (en el Bazaar). No fueron los mejores, pero los vendí todos”, aseguró. Además, tras tomar varios cursos en el Centro para Puerto Rico, la escogieron como empresaria ejemplo porque vieron su potencial. De ahí en adelante, no ha parado de recibir reconocimientos.

“No te aguantes. Cuando tienes un sueño, cuando quieres vivir, tú solamente hazlo. Hazlo con pasión, con corazón y positiva. Las puertas se me han abierto demasiado”, señaló.