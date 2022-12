Cómo reducir los residuos de plástico

El plástico es un material muy versátil y duradero. Es barato y fácil de fabricar, por lo que lo utilizamos para todo, desde los envases hasta los productos.

Jacob Richard, máster en Ingeniería Ambiental, cree que nuestra cultura de consumo nos anima a comprar artículos desechables, como botellas de agua y sorbetos, en lugar de reutilizables.

“Además, muchos productos vienen envasados en plástico, que puede ser difícil de reciclar y sencillamente no disponemos de la infraestructura necesaria para tratar adecuadamente todos estos residuos. En consecuencia, gran parte de ellos acaban en los vertederos o en el océano, donde causan graves daños al medio ambiente. Se calcula que en 2050 habrá más plástico que peces en el océano, a menos que hagamos algunos cambios importantes”, dijo.

Sin embargo, según los expertos, en los últimos años se ha producido un aumento generalizado de la sensibilización sobre los residuos plásticos. Esto se debe en gran medida al aumento de la concientización y el activismo en torno al tema, así como a los documentales que llaman la atención sobre los efectos devastadores de la contaminación, mientras que muchos países han promulgado políticas para reducir los residuos de plástico, como la prohibición de las bolsas de un solo uso.

“El debate sobre el uso personal del plástico ha experimentado un cambio reciente. Al principio, hubo un gran movimiento para que los individuos intentaran adoptar un estilo de vida de cero residuos. Sin embargo, mucha gente se frustró con sus propios intentos, ya que no siempre es una solución realista. La tendencia ahora parece ser un movimiento hacia reducir los desechos personales en lugar de cero desechos, y apoyar a las empresas que están trabajando hacia la sostenibilidad mientras son transparentes sobre sus métodos de fabricación y cadena de suministro”, dijo a Metro Jessica McGhee, una conferenciante especializada en el reciclaje creativo y la reutilización de plástico.

Pero ¿por qué el reciclaje y la reutilización siguen siendo tan difíciles para muchos de nosotros?

“La mayoría de la gente no es consciente de que el reciclaje difiere de una comunidad a otra. Existe la creencia común, pero incorrecta, de que si algo es de plástico, se puede reciclar. Así que muchos productos no reciclables se tiran a la basura. Además, el reciclaje no siempre es gratuito o está disponible. Por ejemplo, en mi ciudad, si queremos reciclar, tenemos que pagar una cuota mensual. En cuanto a la reutilización, creo que la gente en general quiere un entorno estético y la reutilización de artículos puede ser difícil de conseguir”, explicó McGhee.

La experta concluyó que “lo primero que recomendaría es llamar a la empresa de reciclaje local y averiguar exactamente qué debe y qué no debe tirarse al contenedor. Una vez que lo sepas, podrás ajustar tus hábitos de compra para reflejar lo que puedes reutilizar y lo que puedes reciclar. Otra cosa en la que la gente no suele pensar es en la ropa. Mucha de la ropa está hecha de fibras sintéticas, es decir, de plástico. Lavarla con agua fría, colgarla para que se seque y comprar la ropa en tiendas de segunda mano son formas de reducir el impacto de la producción de plástico y el desprendimiento de fibras plásticas”.

Las claves

Hay algunas cosas sencillas que puedes hacer para reducir tus residuos, según Manual Thomas, fundador de AquariumLife que tiene una amplia experiencia en la protección del medio ambiente:

Llevar al trabajo tu propia botella de agua y tu taza de café.

Llevar una servilleta o utensilio de tela en lugar de usar los desechables.

Usa bolsas de compra reutilizables.

Compra alimentos a granel siempre que sea posible y evita los artículos preenvasados.

Evita comprar artículos que vengan envueltos en plástico.

Sustituye la vajilla desechable por alternativas reutilizables (por ejemplo, utensilios de silicona para hornear, recipientes de acero inoxidable para el almuerzo, servilletas de tela).

Recicla los residuos de plástico que produzcas (botellas, envases, etc.).

Apoyar a las empresas que se comprometen a no utilizar plásticos.

3 preguntas a...

Jeremy Walters, embajador de sostenibilidad de Republic Services, líder del sector del reciclaje y la eliminación de residuos sólidos no peligrosos en Estados Unidos.

¿Cuáles son las tendencias actuales en materia de residuos plásticos?

La demanda de contenido reciclado está creciendo entre las empresas de bienes de consumo envasados. Los embotelladores tienen objetivos ambiciosos para aumentar el nivel de contenido reciclado en sus envases. En 2023, abriremos la primera instalación de reciclaje de plásticos totalmente integrada del país. Por primera vez, una empresa con sede en Estados Unidos gestionará el flujo de plásticos desde el punto de recogida hasta la entrega de contenido reciclado de alta calidad para los envases de consumo. Nuestro Centro de Polímeros ayudará a impulsar la circularidad de botella a botella y a mantener materiales valiosos en la economía circular a largo plazo.

¿Por qué el reciclaje es tan difícil para muchas personas?

Las personas son seres de costumbres, y hasta que no incorporamos a nuestra rutina diaria la consideración de la reutilización y el reciclaje, a menudo renunciamos a estas opciones por la comodidad. Algunos van a la tienda de comestibles y compran sin pensar en llevar su propia bolsa, sin darse cuenta del impacto que tienen los artículos de plástico de un solo uso en el medio ambiente. O tomamos una botella de agua de la nevera en lugar de rellenar una reutilizable.

¿Cómo podrían nuestros lectores reducir sus residuos de plástico en casa?

Considere la posibilidad de eliminar los artículos que no se pueden reciclar, como las bolsas de la compra y los cubiertos de plástico. Acostúmbrese a llevar sus propias bolsas al supermercado, empaque su almuerzo con envases de vidrio en lugar de plástico y lleve utensilios reutilizables en lugar de los de plástico. Se trata de pequeños y sencillos cambios de hábito que pueden tener un gran impacto en la reducción de los residuos plásticos innecesarios. Una bolsa reutilizable puede ahorrar más de 20 mil bolsas de plástico durante su vida útil. Los plásticos flexibles, como las bolsas de la compra, las de los productos agrícolas y el plástico de burbujas, son algunos de los contaminantes más comunes en el flujo de reciclaje actual. Estos artículos se enrollan y enredan en el equipo de clasificación de las instalaciones de reciclaje, provocando atascos y grandes retrasos.