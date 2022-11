CeraVe y Huggies lanzan libro sobre el cuidado de la piel de bebés

La piel de bebés requiere un cuidado especial que toda familia debe conocer. Con esto en mente, las marcas CeraVe y Huggies se unieron con la organización sin fines de lucro ¡Lee Conmigo! para crear¡Cuidar la piel es divertido!, un libro infantil sobre el cuidado de la piel de bebés.

La iniciativa surge como resultado de un esfuerzo colaborativo entre CeraVe, marca desarrollada por dermatólogos, y Huggies, marca de pañales y toallas húmedas para bebés, con el objetivo de facilitar y educar a familias puertorriqueñas sobre el cuidado especial que necesita la piel de los pequeños en el día a día. El libro, disponible de modo gratuito en www.ceravepr.com, fue redactado e ilustrado por Gianlee Márquez Hernández y Juan Carlos Acevedo Gándara, de ¡Lee Conmigo!, una organización sin fines de lucro cuya misión es cultivar una cultura de lectura en Puerto Rico por medio de experiencias de lectura para toda la familia.

Durante una lectura divertida y amena sobre la rutina de bebé, el libro incluye consejos del dermatólogo pediátrico Dr. Xavier Sánchez, quien subraya la importancia de proteger la piel de bebés, ya que no está completamente desarrollada. Para mantenerla sana, el doctor recomienda evitar baños largos y productos con fragancia, cambiar el pañal de bebé tan pronto se ensucie, no utilizar espumas y comenzar el uso de protector solar a partir de los seis meses.

Para ayudar a familias a construir la rutina ideal para bebé, la lectura es complementada con los productos que deben formar parte de la rutina de cuidado. Durante la limpieza, CeraVe Baby Wash & Shampoo ofrece un lavado suave con tres ceramidas esenciales que ayudan a mantener la barrera de la piel saludable. Inmediatamente después del baño, CeraVe Baby Lotion hidrata, protege y refuerza la piel delicada de bebé.

Por otro lado, las realidades de cuidar un bebé se extienden al cambio constante de pañales, por lo que es importante elegir opciones adecuadas para la piel sensible. Los Huggies Little Snugglers son hipoalergénicos y contienen una capa absorbente que permite la transpirabilidad. Además, facilitan el cambio con un indicador de humedad que cambia de color para dejar saber cuándo es momento de cambiar a bebé, mientras que el CeraVe Baby Healing Ointment sella la humedad y ayuda a crear una barrera protectora para tratar la dermatitis. Para la limpieza durante los cambios de pañal, Huggies Natural Care Sensitive Baby Wipes son una opción de toallitas húmedas hipoalergénicas libres de alcohol y fragancias para no irritar la piel.

Las personas interesadas en obtener el libro pueden visitar www.ceravepr.com para descargar la versión digital. Además, pueden donar a ¡Lee Conmigo! y acceder a más lecturas para niños en su biblioteca infantil visitando www.leeconmigopuertorico.com.