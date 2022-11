Mujer se casó con el fantasma de un soldado que murió hace 100 años

Existen cosas extrañas en el mundo y cada día, las personas quedan más sorprendidas que nunca. Ahora, la historia de Brocarde ha sorprendido a todo el mundo, luego de asegurar que se había enamorado de un hombre que la visitaba en las noches.

Todo inició cuando este fantasma llegó a su casa una noche de tormenta. Ella lo sintió en el primer momento y sintió cuando cogió su pecho. Cuando ella iba a encender la luz, el hombre le susurró en el oído que lea amaba.

“Entonces, de la nada, sentí una sensación cálida en mi corazón, estaba ardiendo. Me toqué el pecho y estaba cálido, casi húmedo, y la sensación me recorrió todo el cuerpo. Entonces toda la habitación se enfrió. Me senté muy erguida, tenía lágrimas corriendo por mi rostro y estaba temblando casi incontrolablemente. Parecía que alguien estaba presente. No podía ver nada, así que tomé la luz de la mesita de noche y algo me agarró de la mano para detenerme”

Ella, al preguntar de quien se trataba, se dio cuenta que había sido un soldado del renacentista que había muerto al caer a un pozo a los 35 años. No se sabe qué fue lo que le atrajo de la mujer, pero ella confesó que las relaciones íntimas eran de otro mundo. Al final terminaron enamorándose tanto, que la mujer decidió casarse con Edward. Golpeó la puerta de varias iglesias buscando su aprobación, pero lo cierto es que se negaron e incluso, le dijeron que quería hacerle un exorcismo.

Al final, una iglesia accedió y se casaron con la compañía del fantasma de Elvis Presley, Marilyn Monroe y William Shakespeare.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues asegura que siente miedo de que él quiera demasiado de ella y la mate.