Estudiarán un potencial nuevo tratamiento para el cáncer de seno en hispanas/latinas

El Instituto Nacional de Cáncer otorgó una subvención de 2.5 millones de dólares a un equipo de investigadores científicos liderado por el doctor Harold Saavedra, Ph.D., profesor del Departamento de Ciencias Básicas y Programa de Farmacología de Ponce Health Sciences University (PHSU), en colaboración con investigadores del Moffitt Cancer Center (MCC) en Tampa, Florida.

“Nuestra investigación está basada en observaciones de que la quinasa mitótica del centrosoma está específicamente desregulada en las mujeres hispanas/latinas, lo cual posiblemente resulta en tasas más alta de mortalidad relacionadas al cáncer de seno en mujeres de ascendencia africana, que en mujeres blancas no-hispanas. Ese subtipo de cáncer tiende a reincidir y a propagarse luego de la quimioterapia y la cirugía”, explicó el doctor Saavedra en declaraciones escritas.

Esta subvención se utilizará para investigar un potencial nuevo tratamiento para el cáncer de seno en mujeres hispanas/latinas, particularmente puertorriqueñas, observando un proceso que ocurre a nivel celular, la quinasa mitótica del centrosoma, donde anormalidades centrosomales pueden causar una amplia gama de enfermedades en humanos, incluyendo cáncer.

Otros miembros del equipo de científicos incluyen a los doctores Julie Dutil, Ph.D. (PHSU), y Steven Eschrich, Ph.D. (MCC), expertos en cómo la ascendencia influye en los resultados del cáncer de seno. También componen el equipo el doctor Doug Cress, Ph.D. (MCC), experto en desigualdades de salud y cáncer en mujeres hispanas/latinas; el doctor Quincy Mo (MCC), experto en bioinformática y bioestadístico; la doctora Marilin Rosa, M.D. (MCC), experta en patología de cáncer del seno y Roberto Díaz, M.D., Ph.D. (MCC), consultor clínico.

Aunque este no es el único factor determinante, se ha documentado que las mujeres puertorriqueñas, al igual que las mujeres afroamericanas y del oeste de África, tienen más probabilidades de que se les detecte cáncer de seno triple negativo (un subtipo de cáncer de seno altamente agresivo) para el cual no hay terapias biológicas disponibles.

“La pobre prognosis y mortalidad se deben en parte a factores socioeconómicos y razones biológicas, incluyendo la detección del cáncer del seno en etapas más tardías, de tumores más grandes, y de tasas más altas de cáncer de seno triple negativo”, dijo el doctor Saavedra.

Por tanto, el equipo de investigadores está buscando responder si es posible desarrollar un método terapéutico biológico, novel, para tratar este subtipo de cáncer, particularmente en descendientes de la raza africana, modificando el crecimiento del tumor y su potencial de metástasis.

La alianza MCC-PHSU U54 desea agradecer al Puerto Rico Science Trust y al Ponce Research Institute por proveer fondos que permitieron que esta subvención ocurriera. Para más información sobre las bases de esta investigación visite PubMed.gov, una página del National Library of Medicine of the National Center for Biotechnology Information.

Ponce Health Sciences University es una universidad enfocada en las disciplinas de Medicina, Psicología Clínica, Ciencias Biomédicas, Salud Pública y Enfermería. Desde 1977, han desarrollado profesionales altamente capacitados en el campo del cuidado de la salud. Su centro educativo en Santurce ofrece una maestría en Ciencias Médicas, una maestría en Psicología Educativa y un doctorado en Psicología Clínica. También cuenta con un campo en St. Louis, MO.