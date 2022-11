Bocadillo Lingüístico: Atención, por tiempo ilimitado ¡bocadillos gratis!

La palabra latina gratis no tiene descendientes. Es decir, que una vez se convirtió en adverbio no sufrió cambios en su paso hacia el español, y aun conserva su forma original.

¿Adverbio? Sí, gratis, y gratuitamente pertenecen a la categoría gramatical de adverbio, esas palabras tan útiles que complementan el significado, ya sea de un verbo, adjetivo u otro adverbio. Y mire, aunque hay adverbios de todo tipo, (lugar, tiempo, modo, etc.) gratis y gratuitamente son los más queridos. Óigame, y no en balde. Sepa que desde que gratis fue gratis, no solo ha mantenido intacta su forma fonética, sino su significado. Es decir, que los romanos de la época la usaban tal y como usted y yo la empleamos hoy. ¿No es maravilloso?

Pero un momentito, si bien es cierto que gratis no tuvo descendientes, sí tuvo un origen. Sucede que, en el latín clásico, los adverbios se creaban derivándolos de los adjetivos, pero de diversas maneras (por ejemplo, añadiendo al final una -e o -iter).

También había otra manera más informal de marcar su función, conocida como la s adverbial que, nos dice Penny, tiene su origen en un grupo de adverbios latinos que terminaban en /s/. Así pues, gratis obtuvo su forma adverbial definitiva cuando los romanos alteraron el ablativo plural de gratia. Por eso, antes de la época clásica, los hablantes lo interpretaban como “con muchas consideraciones” o dicho de otra forma, solo a cambio de las gracias o agradecimientos. ¿Se imagina qué chulería?

Gratis, actualmente, no tiene ningún vínculo de significación con el que fue su origen, la gracia. Tampoco se relaciona con la gracia del que tiene la capacidad de ser gracioso. Como puede apreciar, a pesar de estar emparentadas, gracia y gratis son, semánticamente hablando, muy distintas.

Y usted dirá... ¿A qué viene todo esto? Falta un chin. Siga leyendo.

Gratis es un concepto económico que, simple y llanamente, significa que no habrá intercambio de dinero por el producto o servicio que se ofrece. Gratis es gratis, y punto. No obstante, siempre que alguien nos dice que algo es gratis, lo dudamos... “¿En serio? ¿Gratis? ¡Naaah, no pue sel!”, decimos.

Sí, hay quienes aseguran que no hay nada gratis en la vida. De hecho, mucho de lo que ya recibimos gratis en la vida, como el amor o la amistad, de alguna manera se “paga” con agradecimiento, que tiene que ver con gracia. ¿Ve como todo cae –graciosamente– en su sitio?

Así pues, aprovecho para agradecerles a mis fabulosos METRO lectores su respaldo! Siempre es un privilegio compartir este espacio con ustedes. ¡Nos vemos cada METRO jueves sin falta, y siempre GRATIS!