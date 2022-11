Lanzan primer producto local para limpieza y mantenimiento de placas solares.

La industria de sistemas fotovoltaicos en la isla ya cuenta con el primer y único producto diseñado para la limpieza y mantenimiento de sistemas de placas solares completamente manufacturado en Puerto Rico. Se trata de CleanMax Panel, un producto que cumple con los estándares para la protección de la inversión de estos sistemas y de todo tipo de cristales.

El anuncio fue hecho por el empresario William Alemán, quien ante la ausencia en el mercado local de un producto eficiente y accesible que supliera las necesidades de la industria, tuvo la visión de desarrollar un producto de calidad que cumpliera con todos los requisitos.

“Por más de 25 años me he dedicado a la industria del mercadeo, la publicidad y la producción de eventos que incluyen la promoción de la energía alterna. En este proceso y, como puertorriqueño que ha hecho una inversión en sistemas fotovoltaicos, identifiqué la falta de un producto local para la limpieza y protección de mi inversión. Por ello me di a la tarea de investigar y junto a un grupo de profesionales de la industria diseñamos un producto cuya fórmula cumple con los estándares de calidad y garantiza la protección del medio ambiente”, explicó Alemán.

Por su parte, Hiram Garrastazú, químico de profesión, y quien cuenta con una compañía de limpieza y mantenimiento de placas solares, tuvo la oportunidad de hacer pruebas con el nuevo producto. A base de su experiencia explicó que, “ciertamente es una gran ventaja poder contar con un producto de calidad y accesible al mercado local. Ya no tenemos que hacer pedidos a los Estados Unidos. Este producto limpia, no deja brillo, ni resplandor en las placas lo que permitirá capturar adecuadamente la luz solar. En Puerto Rico debido a las inclemencias del tiempo, las placas fotovoltaicas necesitan limpieza y mantenimiento en promedio entre cada tres a cuatro meses”.

CleanMax Panel se distingue por ser una fórmula hidrofóbica, no abrasiva, no contiene fosfatos ni ingredientes peligrosos. Es biodegradable, remueve la suciedad, el hongo y todo polvo o contaminante producto del ambiente que afecte la eficiencia en la recepción de la luz solar en paneles fotovoltaicos. Viene en envases de treinta y dos onzas, galón o paila para suplir las necesidades de la industria, comercios o residencias y ayuda a alargar la vida útil de su inversión.

Alemán sostuvo además que, “con la creación de este producto nos place unirnos al selecto grupo de empresarios puertorriqueños que trabajan para la sustitución de las importaciones, con el objetivo de generar recursos que beneficien el desarrollo económico de nuestra isla y la creación de empleos”.

CleanMax Panel cuenta con el aval de la Asociación Hecho en Puerto Rico, organización que apoya a los empresarios puertorriqueños que desarrollen productos para el mercado local y a su vez, les da las herramientas necesarias para promover dichos productos en y fuera de Puerto Rico.

El producto estará disponible en tiendas. Para información acceda a CleanMax Panel a través de Facebook o en www.cleanmaxpanel.com.