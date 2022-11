La ciencia explica por qué te quedas despierto hasta tarde, cuando no deberías

Es momento de dormir y cuando te acuestas en la cama, decides ver redes sociales, en vez de dormir, y al final terminas acostándote de madrugada.

Según investigaciones, esto se llama “procrastinación a la hora de acostarse o procrastinación mientras se está en la cama” , no importa el nombre que sea, pero está unida la tecnología con la ansiedad.

Muchos creen que al acostarse y conciliar el sueño “viendo redes sociales” ayudará a cansarte y dormir, pero no es así.

¿Qué es la procrastinación del sueño?

Esta definición se ideó en 2014, en los Países Bajos, cómo el acto de “no irse a la cama a la hora prevista, mientras que ninguna circunstancia externa impide que una persona lo haga”. Este concepto comienza a ser más estudiado en 2020, cuando vivíamos la pandemia, pero es algo que existe desde hace muchísimo más tiempo.

Alessandra Edwards, experta en el tema, explica que procrastinación del sueño es muy común en personas que no tienen el control sobre su tiempo y quieren “recuperar” el tiempo personal, incluso si implica dormir menos horas.

Dormir y mirar el teléfono

“Cuando se trata de la noche, se niegan categóricamente a irse a la cama temprano, a la hora que saben que les conviene más y les permite tener un sueño reparador adecuado y sentirse mejor”, explica Edwards. “Sin embargo, hay una sensación de represalia contra la vida, por lo que hay una idea de venganza para permanecer despierto y hacer lo que sea que llene su balde”.

Pero también existe una relación con la procrastinación en la vida diaria: “Una diferencia interesante puede ser que las personas suelen posponer las tareas que encuentran aversivas (tareas domésticas, deberes, tareas aburridas), mientras que dormir para la mayoría de las personas no es aversivo en absoluto. Pueden ser las rutinas de la hora de acostarse que preceden a irse a la cama lo que a la gente no le gusta o simplemente no les gusta dejar lo que sea que estaban haciendo”, explica el científico del comportamiento Floor Kroese , profesor asistente de Psicología de la Salud en la Universidad de Utrecht y autor principal del estudio.