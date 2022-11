Muere Jorge Arroyo, pionero de la radiodifusión en Puerto Rico y Florida

El ingeniero puertorriqueño Jorge Arroyo se encontraba celebrando casi cuatro décadas desde que su primera emisora comenzó a transmitir en español en la zona central de la Florida cuando falleció el pasado 25 de octubre. Arroyo se encontraba en tratamiento por un padecimiento del hígado.

Nacido un 10 de enero de 1944 en Ponce, Puerto Rico, Arroyo ingresó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1960 cómo experto en comunicaciones de batería antiaérea en Horheim, Alemania. Tres años más tarde, inicia su educación superior en el reconocido RCA Institute of Technology en New York donde completa su especialidad en ingeniería electrónica. Al mismo tiempo, sirvió cómo técnico para la emisora radial en español de mayor antigüedad en el país, WADO AM, y como ingeniero de transmisores para WNJU TV canal 47 (hoy día Telemundo) también en la ciudad de New York. En 1966 contrae nupcias en la Gran Manzana con la cubana Esperanza Mier, procreando tres hijos: George, Ricardo y Manuel, todos involucrados en el negocio familiar desde muy temprana edad.

En 1970, regresa a su natal Puerto Rico donde sirvió como asesor e ingeniero de sistemas de varias emisoras de radio. Durante ese tiempo, Arroyo también trabajó arduamente a fin de lograr tener su propia emisora de radio, sueño que se hizo realidad en 1971 cuando obtuvo la frecuencia WBRQ 97.7 FM (hoy día WNVM). “Radio Musical”, cómo se le conocía en aquella época, pasó a ser una de las primeras emisoras en la banda FM en Puerto Rico, y la primera emisora en la isla en introducir un formato de 100% del género “salsa”. Eso ocurre cuando todavía las emisoras que dominaban los ratings en la isla existían en la banda AM. El formato de WBRQ FM fue imitado años más tarde por reconocidas emisoras como Z-93 y Salsoul.

En 1984, Arroyo se trasladó con su familia al centro de la Florida donde funda Q Broadcasting Corporation y construye de cero WONQ 1140 AM, conocida como 11Q, la primera emisora de habla hispana con licencia en la ciudad de Orlando. En aquel entonces solo existían poco más de 40,000 hispanos en la región, según datos de la Oficina del Censo de EE. UU., y durante casi dos décadas posicionó a 11Q como el punto de referencia de los hispanos para información, música y eventos culturales en el centro de la Florida.

Q Broadcasting Corp. ha evolucionado grandemente desde sus inicios en los años ochenta, y hoy día cuenta con 6 emisoras en Orlando, Tampa y West Palm Beach. Se le considera como el conglomerado más grande de emisoras en español, cuyo propietario es hispano