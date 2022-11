Joven se tatuó la firma de su abuela y ella quedó sorprendida

Muchos somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros seres queridos. En esta oportunidad, causó furor en las redes sociales un video de un joven que decidió tatuarse en el brazo derecho la firma de su abuela, pese a que a ella no le gustan.

El tiktoker originario de España, Jorge Alejo Amores, mostró cómo quedó la firma de su pariente tatuada en su antebrazo. “Me tatué la firma de mi abuela aunque a ella no le gustan los tatuajes” , señaló en el viral.

En la reacción, la abuela dijo: “¿Ya te la has puesto? Pero, ¿Eso no se quita? ¿Siempre me vas a llevar en el recuerdo?”, y posteriormente besó la zona del tatuaje.

Miles de cibernautas interactuaron con comentarios: “No sé por qué pero me entró algo en los ojos”, “Ese beso vale mil”, “Qué linda, su cara de orgullo”, “Las abuelas deberían ser eternas”, “Las abuelas son lo mejor que te puede dar la vida”, “Adoro la cara de enfadada del principio y cómo se le cambia a una sonrisa”, “Cómo se parece a la mía. Que en paz descanse”, “Qué tesoro tenés” .

El viral en el perfil de @joorgeealeejoo11 cuenta con más de 14.7 millones de reproducciones, 1.7 millones de me gusta y más de 12 mil comentarios.