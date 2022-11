Otorgan $2.5 millones para programa de investigación Post-Bachillerato único en Puerto Rico

La Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) le otorgó a un grupo de investigadores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RRP), una subvención de $2.5 millones para lanzar el programa RAMP-UP (Research and Mentoring for Postbaccalaureates in Biological Sciences at the University of Puerto Rico).

RAMP-UP estará dirigido a estudiantes que hayan completado su bachillerato en los últimos cinco años o que lo completarán en mayo de 2023, y no hayan continuado estudios graduados o profesionales. Cada año podrán participar en el programa 10 estudiantes, los cuales deben estar interesados en llevar a cabo investigaciones en biología o disciplinas asociadas.

Como parte del programa, los estudiantes obtendrán experiencia investigativa, exposición a múltiples temas científicos de vanguardia, y recibirán mentoría y ayuda para encaminarse hacia estudios graduados y carreras en ciencias y tecnología. Además, los participantes recibirán un estipendio por su participación. El primer grupo de estudiantes se seleccionará en febrero y marzo de 2023 y comenzarán en junio 2023.

El doctor Juan S. Ramírez Lugo, profesor del Departamento de Biología, de la Facultad de Ciencias Naturales, y codirector de RAMP-UP, describió el programa como “una oportunidad única, para estudiantes que ya completaron su grado y necesitan más tiempo o ayuda para encarrilarse hacia estudios futuros, esto es una excelente oportunidad”, afirmó.

Por su parte, el doctor José E. García Arrarás, biólogo, investigador y codirector de RAMP-UP, hizo patente el compromiso con la investigación en la formación universitaria al afirmar que “una vez más, esto prueba el incansable compromiso de la administración y facultad de la Universidad de Puerto Rico por todos los puertorriqueños y por el futuro del país”.

García Arrarás también explicó el contexto de esta iniciativa. “Durante sus carreras universitarias, muchos estudiantes tienen experiencias directas con la investigación científica. Estas experiencias tienden a despertar el interés de los estudiantes y, comúnmente, son eventos decisivos en la toma de decisiones sobre si continuar o no una carrera profesional en el campo de la ciencia y la tecnología”.

“Lamentablemente, en los pasados años, la posibilidad de participar en este tipo de experiencia se ha visto limitada en todo el mundo por la transición a la instrucción remota a causa del Covid-19. En Puerto Rico, se le añaden otros agentes disruptivos, entre ellos, terremotos, huracanes y la crisis económica. Esto ha hecho que un gran número de estudiantes puertorriqueños hayan completado su bachillerato sin haber podido participar y disfrutar de los beneficios de las experiencias de investigación”, abundó.

Los estudiantes interesados que deseen orientación o conocer los pasos para solicitar pueden contactar al profesor García Arrarás al correo electrónico, jose.garcia36@upr.edu.