Limpia lápidas en el cementerio como terapia tras su divorcio: “Sanó mi alma”

Una mujer de Virginia, Estados Unidos, muestra en TikTok cómo el limpiar lápidas en el cementerio se convirtió en su pasatiempo favorito e incluso en parte de su estilo de vida. Asevera que hacerlo, la ayudó a sanar tras su divorcio. Para ella, fue la mejor terapia.

Se trata de Alicia Williams, de 42 años. Su historia la contó The US Sun. En entrevista al referido medio, la mujer relató que el divorcio fue muy difícil para ella, principalmente por el hecho de que debido a la separación, a sus cuatro hijos, les tocó pasar las vacaciones con el papá en Florida, algo que le hizo sentir mucha soledad.

En esa etapa comenzó a ver videos de un reparador de lápidas.

Pero en lugar de revolcarse en su soledad, comenzó a mirar videos de un reparador de lápidas.

“Estaba tan hipnotizada por eso”, dijo a The US Sun. Williams contó que empezó a investigar sobre la reparación de tumbas, pero notó que era difícil, así que optó por limpiarlas y se concentró en eso.

Inició limpiando las lápidas de familiares, y de allí no quiso parar. Sentía que “era algo que tenía que hacer”.

“Me dio algo que esperar todos los días que no era parte de la maternidad o pelear con mi ex. Siempre me he referido a eso como mi terapia. Es un proceso de curación metafórico. Salía y fregaba una piedra y maldecía y gritaba y lloraba y luego regresaba y estaba limpio. Subconscientemente, sanó mi alma”, manifestó al referido medio.

Ella misma compra el cloro y todo lo necesario para la limpieza. Para escoger las tumbas a limpiar, opta por las antiguas y descuidadas, aquellas que suponen ya no tienen familiares que las cuiden.

Estudia la vida de las personas que están enterradas y confiesa que hasta llega a acariñarse con algunos.

“Los muertos me devolvieron a la vida”

Alicia comparte su experiencia limpiando lápidas en su cuenta TikTok @ladytaphos, donde tiene 2,7 millones de seguidores. Allí cuenta la historia de los muertos cuyas lápidas limpia, contando su vida y su muerte. Los muestra con tanto apego, que incluso sus usuarios también llegan a sentir el afecto por los difuntos.

“Los muertos me devolvieron a la vida”, es el lema de Alicia en su perfil de TikTok. En la entrevista a The US Sun, ella reveló que tras el divorcio, había días cuando se despertaba y solo quería morir.

“Pero estar en el cementerio me recordó que todos vamos a terminar aquí en alguna parte. Vale la pena vivir tu vida, no importa cuán corta sea o por lo que pases, pero vale la pena. Tenía que encontrar una manera de hacer que cuente”, afirmó.