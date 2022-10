Maquillista realiza disfraz en protesta contra LUMA

La maquillista Melanie Rodríguez, mejor conocida como Mel Michelle, vuelve a acaparar las redes con su trabajo al hacer uso de su disfraz como protesta ante la compañía de energía eléctrica LUMA.

En esta ocasión, más allá de personificar pecados capitales, la artista decidió comparar las ratas con LUMA.

“¿Por qué llegan las ratas? Buscan comida, calor y sustento. ¿Por qué llega LUMA a Puerto Rico? Buscan ganancias absurdas, un contrato que les proteja de su mediocridad y un gobierno que les otorgue el poder para aprovecharse de nuestra miseria. Puerto Rico se ha convertido en la carnada para los buitres y las ratas”, escribió junto a su publicación en Instagram.

La artista que cuenta con 48,400 seguidores en su cuenta, utilizó su plataforma para exponer el tipo de servicio que reciben los puertorriqueños a diario por parte de la encargada de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la Isla.

“LUMA llegó a Puerto Rico para enriquecerse mientras ofrecen un servicio nefasto. Buscan utilizar nuestro servicio esencial, la energía eléctrica para cobrar la luz más cara del mundo, mientras la gente sufre y se ahogan en incertidumbre”, añadió.

La publicación ya cuenta con mensajes de apoyo y agradecimiento por utilizar su plataforma para llamar la atención sobre el tema de la energía eléctrica en la isla.

Mel Michelle ya había llamado la atención con su último disfraz al crear un maquillaje inspirado en el coro de la canción “El Apagón” de Bad Bunny.

“Que no quepa duda: estas ratas no pararán hasta que ya no quede nada. Continuarán exprimiendo a las personas que vivimos en este archipiélago. Le llamarán progreso, pero sabemos que es AVARICIA. He aquí mi personificación de este pecado capital. ¡Fuera LUMA!”, finalizó su publicación a días de terminar su mes de disfraces.