¡Bájale dos! Sigue estos tips para bajar el estrés

El estrés es una tensión y preocupación por algo. Ocurre cuando hay muchas ocupaciones, conflictos familiares, económicos o de cualquier tipo.

Bupasalud lo define como “lo que siente una persona cuando la presión experimentada excede su capacidad para hacerle frente”.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas en el planeta padecen estrés, es decir, 450 millones de ciudadanos.

El portal Medineplus refiere que el estrés es normal cuando se experimenta a corto plazo, ya que la sensación química y mental que hace sentir, motiva a la resolución de conflictos. Es anormal o agudo, cuando es prolongado o permanente.

Cuando el estrés es agudo se convierte en una enfermedad que puede causar otras patologías como problemas cardíacos y digestivos, tensión muscular, insomnio, dolores de cabeza, ansiedad, irritabilidad, mareos, mala memoria, envejecimiento y mala memoria, refiere Topdoctors.

De hecho, hay estudios que determinan que el estrés es una de las principales causas de cáncer en el mundo.

Por todos los motivos anteriormente expuestos, al estrés hay que controlarlo.

Tips para controlar el estrés

-Reconozca que hay situaciones que no puede cambiar

Esta es una recomendación de Medineplus, que destaca la importancia de aceptar que hay situaciones que no podemos cambiar, por lo que hay que aprender a soltarlas y no alterarse. Solo reflexiona esto: Si no lo puedes cambiar, ¿Por qué o para qué preocuparte? No puedes cambiar nada con preocuparte, pero sí puedes sentirte mejor si haces a un lado la carga de lo que no puedes cambiar.

-Evite situaciones estresantes

El referido portal también aconseja evitar las situaciones que causan estrés. Si Sabes que alguien o algo te hará sentir tensión, entonces, si es posible, evítalo haciendo otras actividades.

-Escuchar música o disfruta lo que te guste

Mayo Clinic expresa que una buena opción es escuchar música, ya que esto distrae la mente de las actividades cotidianas que generan tensión. También puedes hacer otras cosas que te gusten y te distraigan.

-Hacer ejercicios

Hacer ejercicios libera endorfinas que es conocida como la hormona de la felicidad.

-Reír

Reír baja los niveles de estrés, está comprobado. También libera endorfinas, Por eso, ve cosas que te hagan reír y comparte con gente que te saque una gran sonrisa.

-Compartir

Este consejo está relacionado con el anterior, ya que compartir con la familia, amigos, y en general, con la gente que te hace sentir bien, te aliviará del estrés. Seguramente, con ellos podrás conversar de los temas que te gusten fuera de la tensión del día a día, reirás y estarás mejor.