Estudio de Harvard nos dice el alimento que mejora la memoria

Constantemente estamos buscando alimentos que mejoren nuestra salud, esto con el objetivo de combatir cualquier signo de envejecimiento. Por esta razón, un estudio de Harvard reveló cuál es el mejor alimento para prevenir la pérdida de memoria.

Café: un suplemento que ayuda a la memoria

Además de llevar una dieta balanceada, realizar cardio y dormir bien, el café es un suplemento importante. El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, ideal para acompañar el desayuno o para una tarde entre amigos, sin embargo, es sumamente beneficioso para la memoria.

El café es una de las bebidas favoritas de todo el mundo (Unsplash)

El café está relacionado siempre a aumentar nuestra energía, pero ¿sabías que también ayuda a nuestra memoria? Y no solo eso, según otros estudios, es una de las bebidas que más trae beneficios a largo plazo en la salud.

Harvard Medical School

El estudio reciente de Harvard Medical School, cuenta que el café es un excelente aliado para la memoria.

reveló que esta bebida sería un buen aliado para la memoria. Cabe mencionar, que una de las enfermedades más diagnosticadas durante la etapa de la vejez y que tiene directa relación con el cerebro, es el Alzheimer.

La biblioteca nacional de medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que esta es la forma más común de demencia, cuando esta patología es diagnosticada la persona presenta serias complicaciones para continuar con sus actividades diarias.

El café ayuda a la barrera hematoencefálica

“De acuerdo con un artículo de la Dra. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Harvard Medical School y autora del libro This Is Your Brain on Food, el café es una bebida que no solo causa reacciones de alerta en el cerebro, sino también puede mejorar la función cerebral y reducir el deterioro cognitivo”.

Adicionar bicarbonato de sódio no café pode ajudar quem tem o estômago sensível (Reprodução: Pexels)

Especialistas en el área explican que la cafeína tiene la capacidad de elevar los niveles de serotonina y acetilcolina, esto causa en el cerebro una estimulación que logra estabilizar la “barrera hematoencefálica a donde se dirigen unos receptores a los que se les conoce como adenosina”, explica el portal semana.com.