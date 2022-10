Pink Day: Un llamado a mostrar la mejor versión de ti

Inspirados en las mujeres que luchan ante un diagnóstico de cáncer de mama, se desarrolló la nueva campaña del Pink Day, de Susan G. Komen Puerto Rico (SGKPR), denominada Soy la Mejor versión de mí. El Pink Day es un movimiento de SGKPR que convoca a las personas y grupos a vestirse con la camiseta oficial rosada, con el propósito de concienciar sobre el cáncer de seno y la importancia de la prevención y la detección temprana.

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres. En Puerto Rico, es el tipo de cáncer más diagnosticado y la primera causa de muerte. Una de cada nueve mujeres podrían ser diagnosticadas con cáncer de seno.

Aunque, ciertamente, un diagnóstico de cáncer no es “color rosado”, este esfuerzo lleva un mensaje de motivación que inspira a las personas a mostrar la mejor versión de sí a pesar del desafío.

Como elemento en el diseño del arte de las camisetas se utilizó el árbol de la vida, cuyo tronco representa el rostro de una mujer y una mariposa que se posa sobre su mano. Por otra parte, las hojas en las ramas del árbol representan los lazos de Komen Puerto Rico, la organización que ayuda a pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno desde el primer momento y las acompaña hasta que son libres de cáncer.

La mariposa simboliza la metamorfosis que experimenta la mujer cuando es diagnosticada con cáncer de seno, así como su visión de la vida, que cambia. A pesar de atravesar por el proceso, se levanta, toma vuelo y sigue adelante.

“El árbol de la vida representa a esa mujer que se levanta, que día a día va luchando contra esta enfermedad y logra vencer el cáncer del seno. El cáncer de seno detectado a tiempo, sí tiene salida y sí se puede vencer. Definitivamente, vemos a una mujer nueva, con un rostro nuevo y una mejor versión de sí misma. Y por esto el lema de este año es: Soy la mejor versión de mí. Amo, río, sueño y disfruto cada día de mi vida. Amar, reír y soñar son las cosas más importantes en la vida. A mí me gusta mucho ‘soy la mejor versión de mí’ porque me parece que tiene mucho significado y podría aplicar también a las mujeres que son víctimas de violencia de género”, explicó Lynnette Rodríguez, directora ejecutiva de SGKPR.

“El cáncer de seno no es rosado y un diagnóstico de cáncer no es un mensaje que nos guste recibir. Cuando nos enfrentamos a esto, viene la ira, depresión, frustración, negación… El Pink Day me encanta porque representa a estas mujeres que, no importa lo que están pasando, deciden disfrutar la vida, son mejores personas cada día, que no se fijan en lo mínimo, sino en lo más importante: la familia, disfrutar la vida y disfrutar a sus hijos o sus nietos. Estas son las mujeres que nos sirven de inspiración: esa mujer que, al final, siempre triunfa. Siempre se expone la parte triste del cáncer pero hay que resaltar las historias de éxito”, sostuvo la ejecutiva, y destacó que el dinero recaudado por la venta de las camisetas se queda en Puerto Rico para ayudar a las pacientes de aquí.

El precio de la camiseta es de $10.00 y están disponibles en todos los supermercados Econo y en el puesto de SGKPR, en el primer nivel de Plaza las Américas, entrando por el restaurante Red Lobster.

Se recomienda que las mujeres de 40 años o más se realicen al menos una mamografía anual. Las mamografías de rutina pueden salvar vidas logrando una detección temprana.