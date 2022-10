Maestro frustrado con estudiantes de décimo a cuarto año que no saben sumar ni restar

Un usuario de Facebook que se identifica como contable y maestro realizó un video de desahogo en la red social donde alerta a los padres que sus estudiantes del sistema público de enseñanza no saben sumar ni restar en cuarto año de escuela superior.

Según explicó en el video, al enseñarle a sus estudiantes ecuaciones sencillas de suma y resta en la clase de contabilidad que brinda a jóvenes de décimo a cuarto año, estos no saben ejecutar las mismas.

“Este año estoy en una nueva escuela...yo atiendo estudiantes de 10, 11 y 12 y tres estudiantes de diferentes grados, he visto que comenzando la contabilidad, en los primeros capítulos se trabaja una ecuación bien sencilla de sumar y restar...una ecuación de tercer grado...tres estudiantes de diferentes grados «míster no sé»”, explicó el maestro.

“¿Qué está pasando mano, qué está pasando? Estudiantes de décimo, undécimo y doce no saben restar y sumar, cómo yo voy a cubrir contabilidad si estos estudiantes no saben restar y sumar. Este mensaje no es para los estudiantes, es para los padres. Aquí los verdaderos responsables son los papás”, añadió.

El maestro expresó su frustración con que los padres no pongan de su parte para ayudar a los educadores.

Del mismo modo, señaló que todos los estudiantes en el salón están utilizando sus celulares y no conversan entre ellos.

Los resultados de las pruebas estandarizadas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META) reflejaron que el aprovechamiento académico de los estudiantes del sistema público empeoró en todas las materias tras el lockdown por la pandemia del COVID-19.

Según los resultados, la materia de ciencias sufrió la mayor caída con un 11 %. El aprovechamiento académico bajó de 47.1 % a 36.1 %.

Mientras que en español, hubo una baja de 9.6 % (45.1 % a 35.5 %), seguida por matemáticas con un 9.2 % (30.1 % a 20.9 %) e inglés con 6.2 % (38.9 % a 32.7 %).

El análisis de los resultados de las pruebas META forma parte de una presentación realizada durante la Cumbre de Líderes Educativos del Departamento de Educación.

La presentación compara el año académico 2018-2019, previo al lockdown por la pandemia del COVID-19, y el año 2021-2022, cuando los estudiantes regresaron a las escuelas.