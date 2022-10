Puertorriqueña pasa mal rato por no saber inglés en entrevista de trabajo

Una joven puertorriqueña narró a través de las redes sociales una experiencia que casi le cuesta el trabajo que estaba tratando de conseguir en una entrevista.

Según contó Shirley Encarnación a través de su Tik Tok, al no entender correctamente la pregunta que se le hizo en inglés se limitó a contestar solo “yes”.

Posterior a la entrevista la llevaron a un cuarto donde se encontraban oficiales de la policía para tomarle huellas.

Al entrar a este lugar, la joven indicó que comenzó a asustarse y al preguntar a otras compañeras que sabían español, porqué la llevaron allí le explicaron que había afirmado que había estado en prisión en el pasado.

A modo de consejo, recomendó a los boricuas que se muden a Estados Unidos y no sepan inglés que sean sinceros y no contesten preguntas que no entiendan.